Bahia tem 12,5 mil vagas em cursos de capacitação

Um relatório divulgado no final de março pelo IBGE aponta que apenas 1,8% dos nordestinos com mais de 15 anos de idade frequentam cursos de qualificação profissional, embora 28,4% dessa população tenha interesse em se qualificar para o mercado.

Pois, até o final do semestre, dois dos principais centros de formação profissional do Brasil, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), oferecem um total de 12.500 vagas em cursos de qualificação, presencial e a distância, no estado. A novidade é o curso para youtuber, que ensina a usar o canal YouTube de forma profissional.

O Senai oferece 4.500 vagas em cursos técnicos de diferentes áreas, sendo 450 com bolsas de estudos para estudantes que obtiveram pelo menos 550 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2012 e 2016.

No Senac, são cerca de oito mil vagas na Bahia – cinco mil delas em Salvador. As aulas acontecem nos meses de maio e junho, nas unidades da capital e interior, mas as inscrições em cada curso serão encerradas à medida em que as turmas estejam completas.

Formado em auxiliar técnico de mecânica pelo Senai, Giovani de Sousa, 22 anos, trabalhou durante um ano e meio em uma revendedora de automóveis. Com a redução das vendas no setor, acabou perdendo o emprego.

Sentindo que seria difícil encontrar uma nova vaga na área, Giovani decidiu migrar para outra profissão. "Eu percebi que seria melhor sair da zona de conforto", disse o jovem, que terminou o curso de operador de caixa em fevereiro e no mês seguinte foi contratado pela casa de sucos Desfrutar, no Jardim de Alah.

E entre os 18 agrupamentos de ocupações profissionais, o setor de alimentos e alojamento é um dos mais promissores na Bahia. "Em 2016, esse segmento registrou um aumento de 1% nas vagas de trabalho", afirma Mariana Viveiros, analista do IBGE. Enquanto isso, em 13 grupos houve mais demissões do que contratações.

Formado em gastronomia pelo Senac em 2004, Nacley Mattos começou a trabalhar como ajudante de cozinha ainda durante o curso. Há seis anos, virou chef e hoje trabalha para a Vila Verde, empresa especializada em gastronomia funcional. "Recebi uma proposta em novembro e me interessei pelo desafio", diz.

No Senac, há opções nos segmentos de gastronomia, gestão, beleza, moda, saúde, informática, idiomas e turismo. As inscrições são presenciais e os interessados devem comparecer a uma das seis unidades do Senac com carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e, em alguns casos, certificação.

Pela primeira vez

A programação do Senac traz, pela primeira vez, o curso para youtuber. Nele, o aluno aprenderá sobre técnicas de roteiro, iluminação e áudio, além de ter contato com editores de vídeo em softwares como Adobe Premiere, Adobe Photoshop e Adobe AfterEffects.

Na unidade da Casa do Comércio também é possível estudar CorelDraw e Photoshop, Facebook Marketing, Excel, Informática e outros.

"Os cursos de capacitação do Senac funcionam como oportunidades de inserção no mercado de trabalho ou de especialização em determinados segmentos. Muitos também se tornam microempreendedores após passar pelos nossos cursos nessa trajetória de 70 anos da instituição", declara Marina Almeida, diretora do Senac Bahia.

No Senai, os candidatos a bolsas de estudos têm até 11 de junho para fazer a inscrição. Os outros candidatos têm até o dia 20 de junho.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site www.tecnicosenai.com.br, tanto para os cursos presenciais como EaD.

"Os cursos têm mensalidades a partir de R$ 300. Mas quem pagar até o vencimento ganha 15% de desconto, ou seja, o valor cai para R$ 255", afirma a gerente de educação profissional do Senai, Patrícia Evangelista.

>>Cursos oferecidos pelas instituições

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial tem seis unidades em Salvador: Aquidabã, Casa do Comércio, Comércio, Praça da Sé, Pelourinho e Rua Chile

Cursos Gastronomia, gestão, beleza, moda, saúde, informática, idiomas e turismo, além da novidade, o curso para youtuber. O curso de garçom é gratuito e tem 500 vagas. Para saber os valores dos outros cursos e mais informações, clique em ba.senac.com.br/cursos

Senai

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo endereço virtual da instituição: tecnicosenai.com.br, tanto para os cursos presenciais como EaD

Cursos Automação industrial, comunicação visual, edificações, eletromecânica, entre outros

