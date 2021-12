Bahia perde 1.076 empregos com carteira assinada

Pelo segundo mês consecutivo, o emprego com carteira assinada registrou saldo negativo na Bahia. Em fevereiro, foram cortadas 1.076 vagas celetistas em todo o Estado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira, 20. Em janeiro, já haviam sido eliminados 628 postos de trabalho.

De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho, o maior volume de cortes em fevereiro foi verificado no setor da agropecuária: -1.175. Em seguida aparecem o comércio (-1.088 postos) e a indústria (-373). Já o setor se serviços abriu 1.165 vagas no mês passado.

O Caged mostrou ainda que o município de Brumado liderou a abertura de novas vagas com carteira. Foram 437 novos postos no mês passado. Em seguida, aparecem Feira de Santana (390), Camaçari (300), Lauro de Freitas (241) e Vitória da Conquista (148).

Já os piores resultados foram verificados em Porto Seguro (-501), Salvador (-473), Mata de São João (-214), Simões Filho (-194) e Teixeira de Freitas (-159).

Além da Bahia, outros sete estados da Região do Nordeste registraram saldo negativo de empregos com carteira em fevereiro. O pior desempenho foi de Alagoas: -7.773 vagas. Apenas o Ceará contabilizou saldo positivo: 3.060 novos postos de trabalho.

País - Em todo o País, as admissões superaram em 123.446 o total de desligamentos no mês passado, o que significou uma queda de 38,4% em relação ao saldo líquido de empregos registrado em fevereiro de 2012 (200.379 vagas). Foi a primeira vez desde outubro do ano passado que a abertura de novos postos de trabalho superou a marca de 100 mil.

Segundo avaliação do Ministério do Trabalho, o resultado de fevereiro apresenta-se mais próximo da média, o que pode indicar uma reação do mercado, acenando para um cenário positivo no ano. "Mas ainda é cedo para fazermos especulações", diz o ministro Manoel Dias.

A projeção do ministério para o saldo de empregos este ano é de 1,7 milhão. O governo conta com a recuperação da economia para garantir uma reação mais forte do mercado de trabalho, que desacelerou em 2012.

Em fevereiro, foram contratados 1.774.411 empregados com carteira assinada no Brasil enquanto 1.650.965 deixaram o emprego. O número de desligamentos é recorde para o mês. No acumulado do primeiro bimestre, houve a geração líquida de 170.612 postos de trabalho, já considerando os ajustes feitos nos dados de janeiro.

Isso porque o Ministério do Trabalho revisou de 28.900 para 47.166 as vagas criadas no primeiro mês do ano. Os números de fevereiro também podem melhorar, porque o ministério faz ajustes mensais para incluir empregos declarados fora do prazo formal.

Setores - O setor de Serviços mostrou recuperação no mês passado e liderou a geração de empregos, com 82.061 novos postos, seguido da Indústria de Transformação, com 33.466 aberturas de vagas, e da Construção Civil, com acréscimo de 15.636 postos.

Em janeiro, o setor de serviços acusou uma forte desaceleração na abertura de vagas, causando impacto no resultado do mês. A indústria também vem dando sinais de recuperação este ano, depois de uma desaceleração no ano passado.

