Bahia deve gerar mais de 4 mil vagas temporárias até o fim do ano

Quem está em busca de uma recolocação profissional – ou simplesmente um “bico” de verão – deve mirar uma das mais de 4,1 mil vagas de emprego provisório que deverão ser criadas na Bahia até dezembro. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), o número é 14,8% maior que o produzido no final de 2018, quando 3.654 oportunidades foram geradas no estado. Em todo o país serão mais de 570 mil postos, alta de 13,86% em relação ao ano anterior.

De acordo com o diretor para o Nordeste da Asserttem, Cristian Giuriato, o estado é o 10º colocado do ranking, e as principais chances de trabalho estão ligadas à indústria, comércio e serviços – impulsionadas pelo aumento no volume de vendas para o Dias das Crianças, Black Friday e Natal.

“São oportunidades na área de logística, no varejo – como operador de caixa, vendedor, atendente, balconista, estoquista. Lembrando que as contratações começam em setembro e têm seu auge agora entre outubro e novembro”.

Giuriato destaca que, como estabelece a (nova) lei (da terceirização), o trabalho provisório prevê um “contrato formal”, com direito a registro em carteira, hora extra (se trabalhada), adicional noturno e cálculo proporcional sobre férias. “A mudança na legislação alterou o dispositivo da contratação temporária, que pode ocorrer em qualquer época do ano, ramo de atuação, ou empresa. Vai depender da necessidade. No último quadrimestre é quando sobe mais”.

Willian e Flávia atuaram como temporários antes da contratação (Raphaël Müller l Ag. A TARDE)

Volta ao mercado

Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia (ABRH), Wladimir Martins, uma chance temporária de emprego é uma “grande oportunidade de voltar ao mercado, em função de que pode virar definitiva”. “Tudo vai depender da energia e do desempenho empregados”, afirma Martins.

Ainda segundo ele, o candidato interessado deve iniciar a procura das vagas por meio de redes sociais, aplicativos na internet, anúncio classificado em jornal; e concentrar esforços em sites especializados de emprego, empresa de recrutamento –, além de “pegar o telefone e ligar”, fala.

Gerente no Brasil do portal especializado em trabalho Indeed, Felipe Calbucci diz que outra dica é pesquisar possíveis planos de carreira e empregos, “escolhendo aqueles que correspondam às suas habilidades e interesses”.

”O profissional também deve ficar atento às referências, prestar atenção às palavras-chave que aparecem nas descrições de cargos e adaptar o currículo a diferentes vagas. Praticar suas habilidades de entrevista e selecionar seus perfis de mídia social, analisando se eles podem ter um impacto negativo na procura de emprego”, diz Calbucci.

Depois de trabalhar em 2017 e 2018 como “extra” de final ano na loja Surf Co do Outlet Premium, Fernando Bergamo, 47, foi efetivado como vendedor na nova unidade da marca, inaugurada no Shopping Piedade cerca de um mês atrás. Casado, pai de dois filhos (15 e 20 anos), com curso superior incompleto em administração, ele conta que atuou a maior parte de sua trajetória profissional como representante comercial e que há seis anos se dedica ao universo da moda e do surfe.

“(O trabalho temporário) é uma importante oportunidade de entrar, de voltar (ao mercado). Vivemos uma economia bem bagunçada, sem estabilidade de emprego, e a gente precisa se virar, se reinventar. Gostar de servir, ter sede de aprendizado e superar expectativas. Precisa ter atitude”.

Segundo a gerente de Bergamo, ou melhor, da Surf Co, Luciane Aguida, entre vendedor, segurança e “provador” até 14 pessoas devem ser convocadas para trabalhar – nas duas lojas – na atual temporada, já nos próximos dias. “Natal é complicado sem um reforço na equipe, o movimento é muito grande. O pico começa na última semana de novembro. E se não tiver quem atenda, a gente não vende”.

Quem também começou como “reserva” para só depois ser contratado foram os ex-estudantes do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social Willian Rosário, 24, e Flávia dos Santos, 19. Os dois iniciaram como provisórios na área de auditoria do Salvador Shopping, em novembro de 2018, e em janeiro foram efetivados. Rosário, que faz plano de cursar engenharia civil, fala em ter dado o “melhor” de si durante a experiência; Flávia, que sonha ser atriz, fala que a oportunidade a ensinou a “lidar com o mundo”.

adblock ativo