Atividades ao ar livre geram renda extra para profissionais

Falta um mês para o verão, época preferida dos sarados que gostam de exibir suas curvas e músculos nas praias do litoral baiano. Mas se a estação é esperada com ansiedade por quem está em forma, também é temida pelas pessoas que tentam perder as gordurinhas e sair bem na foto de férias. É por isso que nesta época, anterior à temporada de calor, festas e curtição, a procura por academias cresce consideravelmente. Barras, supinos, flexões e abdominais viram rotina para quem quer alcançar um resultado a curto prazo, porém há os que preferem aproveitar o período de sol e realizar atividades físicas ao ar livre, em praias, parques e praças da cidade.

Quem resolve tirar as roupas de ginástica do guarda-roupa e iniciar uma atividade física, no entanto, necessita do acompanhamento de um profissional capacitado, com orientações específicas para cada tipo de exercício. O aumento na demanda de clientes dispostos a entrar em forma cria boas oportunidades para os profissionais que trabalham com treinamentos aeróbicos e musculares, dança, capoeira, corrida, caminhada e natação, entre outros.

O primeiro passo para aproveitar a temporada e garantir uma renda extra é identificar qual o público-alvo de cada serviço prestado, explica o professor de educação física e especialista em fisiologia Cristiano Lima. Todos os anos, ele aproveita o tempo bom e a possibilidade de maior contato com a natureza para promover uma programação especial de exercícios e atividades físicas em locais públicos. Através de sua assessoria esportiva, Cristiano realiza caminhadas, corridas, treinamentos funcionais, aquatreinos (corrida dentro do mar) e ações socioambientais, como recolhimento de lixo nas praias.

Os eventos acontecem de dezembro a fevereiro, pela manhã e à noite, e reúnem participantes de todas as idades. Cristiano ressalta que, nestes três meses, o aumento no número de clientes ultrapassa 80% e o faturamento da empresa praticamente dobra em relação ao resto do ano. "As pessoas hoje sentem necessidade de sair da academia e praticar atividades ao ar livre. Por isso, temos grande adesão em nossos eventos e conseguimos fidelizar a permanência dos participantes. No inverno, muitos desistem por causa do frio ou da chuva", explica.

A empresa de Cristiano já programou dez atividades diferentes para este verão, entre elas uma corrida pelo litoral norte, um aquatreino no Porto da Barra e um ecotreino (treino em ambiente natural) no Parque de Pituaçu. Além das inscrições pagas individualmente, cada evento conta com parceiros que dão apoio financeiro em troca da exibição de suas marcas. O lucro varia de acordo com cada programa, mas é garantido no final da estação.

O professor e empresário destaca algumas atividades que proporcionam bons rendimentos aos organizadores, como um clube de corrida e caminhada, que tem custo básico de R$ 1.600 e valor mensal por cliente de R$ 100 a R$ 170; escolinhas de vôlei e futebol de praia, com custo de R$ 1.000 e mensalidade de R$ 70; e treinamento funcional ou crossfit (com foco na força e condicionamento físico), que custa para o profissional cerca de R$ 3.500 e tem valor por cliente de R$ 150 a R$ 250.

Aulões - Além dos exercícios aeróbicos e de força, o verão propicia bons momentos para a prática de atividades lúdicas, que unem condicionamento físico, música e dança. Uma delas é a capoeira, praticada há 27 anos por Wesley Lima de Jesus, o mestre Muralha. Ele é professor do Grupo Abadá, presente em outros estados brasileiros e no exterior, e ensina a técnica, além da história da luta, principalmente a crianças e adolescentes. Apesar de atuar em nove escolas da capital baiana e montar grupos particulares em condomínios, mestre Muralha realiza aulões em diferentes locais da cidade, como no Farol da Barra, na Ponta de Humaitá e em frente à Igreja do Bonfim.

As aulas acontecem com grupos previamente formados, mas funcionam como um eficiente meio de divulgação do trabalho. Muralha explica que muitas pessoas demonstram interesse em entrar para o grupo quando assistem as rodas de capoeira em lugares públicos. Após o primeiro contato, professor e aluno marcam os melhores horários e locais para as aulas.

"Baiano gosta de rua, e o verão estimula as atividades ao ar livre. A gente aproveita o céu limpo e a maior liberdade de espaço, onde podemos cantar e dançar. Dentro dos condomínios o barulho incomoda", ressalta o professor.

Alta estação - O fluxo maior de turistas na chamada alta estação, que segue até o Carnaval, deve ser considerado pelos profissionais que prestam serviços ao ar livre e querem atingir maior número de clientes.

É o que aconselha Sueli de Paula, coordenadora da Unidade de Acesso a Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae. "Quem trabalha na alta estação deve utilizar preços seletivos, mais altos. Este é o momento de selecionar os clientes e ganhar mais. Na baixa estação, estes serviços faturam pouco, então devem compensar neste período", ressalta.

Para se destacar diante da concorrência, Sueli sugere que o profissional vincule seu nome à academia ou instituição que trabalha durante o ano, para passar maior credibilidade aos clientes. Associar-se a profissionais de outras áreas da saúde, como nutricionistas, massoterapeutas e fisioterapeutas, também é considerado um elemento a mais na prestação do serviço.

