Atendimento personalizado é essencial no setor de casamento

Uma das peculiaridades do setor de casamento é a captação de clientes pelo velho e bom boca a boca, segundo profissionais do ramo. Foi por conta deste tipo de propaganda que Clarissa Amorim acabou se especializando. A proprietária da Mão de Anjo produz todo tipo de mimos para festas, de kits para banheiro personalizados às forminhas sofisticadas para doces. "O mercado de casamento não foi uma escolha, são as indicações que refletem esse maior percentual no ramo", explica.

Para ganhar indicações, o atendimento deve ser impecável e, de preferência, personalizado. "Para atender bem, o principal é entender que estes clientes estão à procura de empresas e produtos para ajudar a realizar o grande sonho de sua vida", diz Clarissa, que atende em média 30 noivas por mês.

Para a fotógrafa de casamentos Josefa Coimbra, personalização é palavra de ordem. "Sento e converso muito para entender cada noiva e faço um trabalho parecido com ela", diz a profissional, que recebe as clientes em um escritório aconchegante onde detalhes como espelho, lustre e papel de parede já remetem a uma celebração romântica. "Quem entra aqui já tem vontade de casar", brinca. Para garantir a exclusividade, a profissional só trabalha com casamentos.

Exclusividade - No quesito personalização, Joana Maltez é expert. Quando criou a Bijoaninha, pensava exatamente em oferecer às noivas de Salvador acessórios artesanais exclusivos. Maior parte do trabalho é sob encomenda. A ideia do negócio surgiu em um evento para noivas quando preparava o próximo casamento. "Conversando com uma noiva, ela me perguntou por que eu não fazia terços para vender e encomendou um". A habilidade manual já existia - Joana fazia bijuterias como hobby.

Outros produtos como flores para o cabelo e cestinhas para alianças foram incorporados de acordo com a demanda. Além de produtos personalizados, a receita da Bijoaninha para agradar às noivas tem outros ingredientes. "Ajudar no sonho de uma pessoa é um mercado gostoso, mas você tem que ter prazo, preço justo e estar sempre trazendo novidades".

As festas de casamento constituem um mercado complexo, tanto pela variedade de serviços que envolvem, quanto pelo nivel de exigência dos clientes. Após sete anos organizando o Salão de Festas da Bahia, Marina Rezende ainda se surpreende com a diversidade do setor e o grande interesse que o assunto desperta especialmente entre as mulheres. "Como entrei meio sem planejar neste mercado, fico surpresa como eles criam coisas novas".

Na última edição do Salão de Festas, realizada em abril deste ano, produtos e serviços tradicionais e inovadores dividiram as atenções dos casais. "Noivos são muito receptivos a algo diferente na festa. Eles vão fazer o trivial, mas vão querer algo diferente. Quando você traz inovação, sempre recicla seu negócio", acredita a idealizadora do evento. O bem-casado de brigadeiro, o bolo nu e o globo que exibe imagens do casal foram algumas das novidades mostradas.

Ao lado das "invencionices" que surgem a cada ano, caminha firme e forte rumo ao altar a tradição. Por isso, quem quer empreender no setor tem a opção de focar em noivos mais arrojados ou completamente tradicionais. Ainda assim, é possível mesclar os conceitos. A gastrônoma Isabella Curvello convive com esse desafio à frente da Divino Doce. Especializada em festas sofisticadas, ela fornece de brigadeiros, a R$ 1,50 a unidade, aos doces mais finos, com ingredientes nobres. Um deles, com folhas de ouro comestíveis, foi vendido a R$ 6 cada.

"Neste mercado, o diferencial não é preço, é qualidade". A boa notícia para os futuros empreendedores no ramo de festas é que, em se tratando de sofisticação e qualidade, o mercado baiano ainda é carente, garante a chef. "É um bom mercado, mesmo porque, na parte de forminhas, suportes e certos materiais, ainda vou a São Paulo buscar", conta.

adblock ativo