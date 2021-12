Assistente administrativo é profissional que mais engorda

Em apenas um ano, Ana Maria Brito, de 43 anos, engordou 20 quilos. A explicação para o ganho de peso em tão pouco tempo foi o estresse gerado pelo trabalho. Enfermeira por formação, Ana atua na área de gestão pública, e por conta da natureza da função que ocupa, passou a trabalhar sem horários, pular refeições e "descontar" o estresse na comida. "Adquiri uma compulsão alimentar para jogar fora toda minha tensão", conta ela, que já conseguiu perder 10 quilos em pouco mais de um mês em um programa de emagrecimento.

Assim como Ana Rita, muitos profissionais acumulam peso por causa do trabalho. Uma pesquisa do site americano Career Builder revelou que dentre as profissões que mais engordam, a de assistente administrativo ocupa o topo do ranking.

Depois de assistente administrativo aparecem as profissões de engenheiro, em segundo lugar, professor/instrutor, em terceiro, e enfermeiro, em quarto. Essa constatação também se aplica à realidade brasileira, segundo nutricionistas e profissionais de recursos humanos.

Mas porque essas são as atividades que mais geram aumento de peso corporal? A nutricionista Cecília Rios afirma que esses profissionais acabam adotando hábitos irregulares para se adequar à rotina atribulada do dia a dia. "O grande problema é que eles têm pouco tempo para planejamento de refeição, acabam trocando uma grande refeição por lanche qualquer, muitos se alimentam no trânsito, levam qualquer coisa", afirma a nutricionista.

Dentre os hábitos inadequados, pular as refeições é um dos vilões da história. Depois de mais de cinco horas sem se alimentar, o corpo começa a liberar cortisol, substância que aumenta a circunferência abdominal e o estresse, explica a nutricionista. Essa prática cria uma espécie de bola de neve, já que, segundo o estudo, independentemente da profissão, o estresse é um dos motivos que contribuem para o aumento de alguns pontos na balança. A mudança de cargo em empresa ou mesmo de emprego também ajudam nos quilos a mais.

Consultora de RH, a psicóloga Sônia Costa, da Ativa Recursos Humanos, dá dicas para diminuir o estresse. Não acumular atividades, respeitar prazos, desenvolver habilidade de negociação e estabelecer limites para entregar trabalhos são algumas das formas de combater o estresse. "É importante ter disciplina, porque postergação acaba gerando uma autocobrança, que gera culpa e, consequentemente, estresse", pontua.

