Arezzo&Co inscreve para vagas em Programa de Trainee

A Arezzo&Co, empresa que atua no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos, abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2013. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de junho pelo site www.arezzo.com.br. As vagas são para São Paulo e Campo Bom (RS). O programa de trainee começa em setembro e terá 18 meses de duração.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2011 e julho de 2013 nas áreas de economia, administração de empresas, comunicação social (com habilitação em marketing, publicidade e propaganda ou relações públicas), relações internacionais, psicologia, negócios da moda, engenharia da produção e cursos de graduação voltados à tecnologia da informação. Também é necessário ter inglês fluente, disponibilidade para morar em São Paulo ou em Campo Bom (RS) e para viajar com frequência.

O processo seletivo ocorrerá nos meses de junho, julho e agosto, dividido em oito etapas: análise do perfil, entrevistas exploratórias, estudo e discussão de casos, avaliação escrita de inglês e teste de lógica, entrevista individual, avaliação oral para mostrar fluência no inglês, painel Arezzo&Co com os líderes da organização e entrevista com o CEO da companhia.

adblock ativo