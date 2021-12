Arena Fonte Nova oferece vagas de trabalho para comissários

Estão abertas, até 10 de janeiro de 2013, as inscrições para o pré-cadastro de comissários que vão trabalhar na Arena Fonte Nova.

O trabalho será realizado nos dias em que acontecem os eventos, como shows, jogos de futebol e reuniões, entre outros. A carga horário do trabalho vai depender do tipo de evento e o pagamento é realizado por diária.

Entre as atividades desenvolvidas pelos comissários estão a orientação ao público, brigada de incêndio, auxílio para pessoas com deficiência ou com dificuldades de locomoção, operação das catracas e de elevadores e controle de setores, entre outras áreas.

Os profissionais contratados passarão por treinamento e terão direito a alimentação. As inscrições podem ser feita pelo site https://www.arenafontenova.com.br/pre-cadastro-de-comissarios/.

adblock ativo