Área de telemarketing oferece 750 vagas para esta sexta

Os interessados em conquistar o primeiro emprego têm uma boa oportunidade nesta sexta-feira, 23. O Sinebahia oferece 750 vagas para operador de telemarketing sem exigir experiência. Para se candidatar, é necessário ter concluído o ensino médio, conhecimento em informática básica e boa fluência verbal.

Há ainda outras oportunidades para pedreiro, repositor de mercadorias, motoboy, maqueiro de hospitale lavador de automóveis. Os interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Açougueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ajudante de pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Armador de ferragens

Ensino fundamental incompleto /Atuar na Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Assistente de vendas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

Atendente de balcão

Atuar em shopping

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na em carteira

02 vagas

Atendente de bar

Vivência em cafeteria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Auxiliar de bar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Auxiliar de cozinha

Atuar em shopping

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de mecânico

Experiência com manutenção de motos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Babá

Disponibilidade para dormir no local de trabalho

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Balconista de bar

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Barman

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cabeleireiro

Ensino médio incompleto / Curso de cabeleireiro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 Vagas

Carpinteiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 04 meses na função

10 vagas

Confeiteiro

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Conferente de carga e descarga

Residir nas proximidades do Retiro

Ensino médio completo / CNH B ou D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

Consultor de vendas

Ensino superior incompleto a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Costureira industrial

Vivência com maquina reta e overloque

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Cozinheiro de restaurante

Atuar em shopping

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Cozinheiro de restaurante

Vivência com preparo de comida a quilo

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Cozinheiro de restaurante

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Demonstradora de mercadorias

Ensino médio completo

Não exige Experiência

10 vagas

Eletricista

Disponibilidade para realizar viagens

Ensino médio completo / Curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

30 Vagas

Encarregado de brigada de incêndio

Vivencia em cargos de liderança

Ensino médio completo/ cursos na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Esteticista

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Farmacêutico bioquímico

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Garçom

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Garçom

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Garçom

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Garçom

Disponibilidade para trabalhar à noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Garçom

Residir nas proximidades do Largo do Retiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Gravador de chapa

Atuar em shopping

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Instalador de insulfilm

Ensino médio incompleto/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Lavador de automóveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Maitre

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre

Disponibilidade para trabalhar em a noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Maqueiro de hospital

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de gerador

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino medo completo/ Curso técnico em elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mestre serralheiro

Desejável vivência em obras de alumínio e serralheria

Ensino medio completo/pacote office/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motoboy

Ensino médio completo/ Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Motorista entregador

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

750 vagas

Pedreiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 Vagas

Polidor de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Relojoeiro

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Repositor de mercadorias

Residir nas proximidades de Pero Vaz

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Serralheiro de ferro

Residir nas proximidades da Boca do Rio

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Servente de obras

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 04 meses na função

05 vagas

Supervisor de telemarketing

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Sushiman

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Técnico de edificações

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Médio completo / CNH B / Disponibilidade para viagens

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de enfermagem

Vivência em centro cirúrgico/ Temporário

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Técnico de enfermagem

Vivência em laboratório

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Técnico de laboratório

Vivência na área de bancada

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de telefonia

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Técnico eletrônico

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Vendedora interna

Residir nas proximidades de Pernambués

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

15 vagas

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS

Cortadora de Roupas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Empacotador (Menor Aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige experiência

04 vagas

Marceneiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Auxiliar de Limpeza (Pessoa com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas

Fiscal de Caixa (Jovem Aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Não exige Experiência

20 vagas

Mecânico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Alinhador de Pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Instrutor de Informática

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Instutor Mestre de Obras

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Professor de Administração

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Montador de Móveis

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Piscineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Jardineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

