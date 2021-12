Área de telemarketing oferece 500 vagas nesta quinta

O Sinebahia dispõe de 500 vagas para operador de telemarkenting nesta quinta-feira, 20. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, informática básica e fluência verbal, mas não é exigida experiência na função.

Há ainda oportunidades para assistenmte de departamento pessoal, jardineiro, mecânico e nutricionista, entre outros, para Salvador e Lauro de Freitas.

Os interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Ajudante de carga e descarga

Vivência em vidraçaria

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de departamento pessoal

Vivência com rotinas de departamento

Ensino superior completo em ADM ou RH

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de vendas

Residir nas proximidades de Itapoã

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de confeiteiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Auxiliar de manutenção eletrônica

Vivência com equipamentos eletrônicos

Ensino médio completo/ Atuar em condomínio

Experiência mínima de 03 meses em carteira

02 vagas

Barman

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Caixa de loja

Ensino médio completo/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Carpinteiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Consultor de Vendas

Ensino médio incompleto/atuar com venda de telefonia

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Cozinheiro de restaurante

Vivência com grelhas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Fiscal de edifícios

Ensino médio completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Gerente de restaurante

Ensino médio completo/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ Curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses na função

08 vagas

Instalador de linhas telefônicas

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Jardineiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Maitre

Ensino médio completo/ Fluência verbal

Experiência míniam de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio incompleto/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de máquinas pesadas

Disponibilidade para realizar viagens

Ensino médio completo/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de máquinas pesadas

Ensino médio completo/ Curso na área/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Ensino médio incompleto/ Curso básico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Montador de equipamentos elétricos

Ensino médio incompleto/ Curso na área e NR-10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Montador de móveis

Ensino médio incompleto/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Nutricionista

Residir no eixo Suburbana/Simões Filho

Tecnologia e segurança de alimentos/possuir carro

Experiência em carteira/funções administrativas/ Excel

01 vaga

Operador de caixa

Conhecimento em PDV / Excel e Word

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / Fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

500 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Pedreiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Pedreiro

Ensino fundamental completo / Atuar em fachadas

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Pedreiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

06 vagas

Pintor de obras

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Pintor de automóveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Piscineiro

Residir nas proximidades de Itapoã

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Professor de artes

Ensino superior completo em Artes/atuar com ensino fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Promotor externo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Serralheiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Soldador

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Técnico de enfermagem do trabalho

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de gestão do meio ambiente

Disponibilidade para realizar viagens de período longo

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Vendedor de serviços

Ensino médio completo/Possuir moto ou carro

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor interno

Vivência em telemarketing ativo

Ensino médio completo/ Conhecimento em autopeças

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Vendedor pracista

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo

Não exige experiência

10 vagas

Ofertas exclusivas para Lauro de Freitas

Analista Contábil

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Consultor de Vendas externas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo/ possuir carro ou moto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

03 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Carregador de malas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

03 vagas

Atendente de Lanchonete

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige experiência

03 vagas

Cortadora de Roupas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Empacotador (Menor aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige experiência

04 vagas

Vigilante

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Auxiliar de Limpeza (Masculino)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige Experiência

10 vagas

Mecânico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Alinhador de Pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Cozinheiro de Restaurante

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Piscineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Jardineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Garçom

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

10 vagas

Garçom

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Balconista de Bar

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

03 vagas

Porteiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

10 vagas

Vigia

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

10 vagas

Camareira de Hotel

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

10 vagas

Auxiliar de Limpeza

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Não exige Experiência

10 vagas

