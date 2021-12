Apple abre seleção para 29 vagas de emprego no Brasil

A Apple abriu inscrições para seleção com 29 vagas de empregos no país nas áreas de marketing, vendas, operações, varejo, engenharia de software, promoção e administrativo. Algumas destas oportunidades são para trabalhar na futura Apple Store que será construída em São Paulo, no Shopping Morumbi. As vagas também foram distribuídas para o Rio de Janeiro e outras capitais que ainda não foram divulgadas.

A empresa está recrutando profissionais para as áreas de 3D channel producer, apple customer experience leader, apple retail lead linguist, associate creative director/ copywriter, apple store leader program, criativo, encarregado de estoque, engenheiro de soluções, especialista, especialista em negócios, expert, genius, gerente, gerente de negócios, líder de loja, líder de mercado, líder de negócios, carrier technical lead, channel retail manager, consumer acount executive, cross functional producer, environmental affairs program manager, ios partner manager, ios technology evangelist, operations manager, product manager ios, public relations manager e site safety technician.

Os requisitos exigidos e a descrição das atividades de cada cargo, estão disponíveis no site da Apple, onde também devem ser realizada as inscrições. Ainda não foi informado o prazo de inscrição, nem os salários. Por enquanto, a empresa tem apenas uma loja oficial no país, localizada no Rio de Janeiro.

