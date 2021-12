Após licença, mãe precisa planejar volta ao trabalho

Na volta ao trabalho, depois do período de licença-maternidade, as mulheres podem enfrentar dificuldades para se adequar à rotina da empresa. Algumas chegam até a solicitar desligamento, por estranharem as mudanças estruturais na organização ou priorizarem outro estilo de vida.

O direito, assegurado pela lei, garante o afastamento, com recebimento do salário integral, para quem tem carteira assinada, durante quatro meses. Organizações cadastradas no programa Empresa Cidadã, que tem isenção fiscal como contrapartida, podem estender o período por mais 60 dias. A medida vale para mães que tiveram filho ou adotaram uma criança.

Para facilitar o retorno, a consultora de recursos humanos Francis Dias recomenda que seja feito um planejamento em nível pessoal e junto à empresa. Conversas com o departamento de RH e com os líderes são fundamentais para que a funcionária se sinta "segura" na volta.

"Várias mulheres vivenciam um momento difícil depois da licença e podem chegar a experimentar um sentimento de culpa por ter que deixar o bebê em casa", afirma Francis.

A consultora explica que a empresa tem um papel "fundamental", no processo. "São quatro meses fora. Não é só chegar e sentar na cadeira. A organização precisa sinalizar que o retorno da funcionária é bem-vindo", pontua.

A priori, as mães precisam reavaliar o projeto de vida, para colocar em conta o peso do fator tempo, que muda com o novo membro da família. A coach de carreira Indiara Oliveira acrescenta que a profissional precisa encontrar sentido no que faz. "É preciso que ela esteja engajada com o propósito profissional. Só assim voltará com a motivação que a empresa espera", declara.

Período de ausência

A segunda dica é procurar a liderança direta e dialogar, para saber o que foi feito na empresa durante o período de ausência. Foi o que a gerente de negócios Gertrudes Conrado, 31, fez um mês antes de voltar ao trabalho, em uma empresa de tecnologia da informação.

Ela juntou o período de licença com as férias e passou oito meses com a filha, que nasceu há três anos. "Um mês antes, comecei a fazer algumas reuniões estratégicas na empresa, para entender o cenário. Teve reestruturação, mas permaneci no mesmo setor e mantive o meu cargo", conta Gertrudes, que teve o acompanhamento de um coach no processo.

A mesma estratégia foi utilizada pela jornalista Marluce Guimarães, 36. Há um ano e três meses, ela teve filho; o retorno para o dia a dia de uma agência de comunicação foi organizado ao lado do diretor de planejamento estratégico, que apresentou avaliações do grupo.

"Algumas questões avançaram enquanto estava fora. Mas houve todo um planejamento para o meu retorno. Então foi muito mais fácil", comenta Marluce. Durante o tempo de amamentação, ela fazia dois intervalos por dia, que são garantidos por lei, para tirar o leite e armazená-lo em um recipiente adequado, para a conservação.

Por último, a mulher pode pensar em outras trilhas de carreira, caso exista o desejo de reorganizar as demandas anteriores e investir em outras áreas em que também possui know-how. "É uma avaliação de mulher para mulher. Mas o grande período de rever a carreira é após a licença. Durante os quatro meses, ela está muito voltada para viver a novidade", diz Francis.

Para Raquel Mendes, presidente da ONG feminista Artemis, o lugar do homem também deve ser discutido, para garantir maior equidade no retorno da mulher ao trabalho.

"A gente está ponderando e pesando cada vez mais a responsabilidade das mulheres, mas também precisamos discutir a do homem", afirma Raquel. "Como a licença da mulher é muito maior, os empregadores podem se sentir levados a contratar o homem".

