Após Carnaval, lojistas apostam em promoções para atrair clientes

Fevereiro é um mês de muita alegria, mas quando acabam as festas fica a preocupação de quem trabalha com vendas. Nesta época, as lojas costumam fazer promoções para que seja feita a renovação do estoque que sobrou do fim de ano e a troca da coleção de verão pela de outono-inverno, no caso de lojas de roupa, calçados e acessórios.

Por isso, neste momento, é preciso buscar estratégias para que as vendas não caiam, já que muitas pessoas voltam da folia ou de viagem com menos dinheiro e evitando fazer gastos. Muitas lojas já entraram em funcionamento após as festas de Carnaval com descontos. Segundo o presidente do Sindilojas Bahia, Paulo Motta, o crescimento de vendas do varejo na Bahia ainda era baixo no último trimestre de 2017, cerca de 1%, portanto o lojista tem que buscar estratégias para atrair clientes. “Começamos a nos recuperar agora. Estamos com expectativas de que continue melhorando e que 2018 seja um ano melhor”, diz.

Pensando nisso, o Salvador Shopping promoveu uma liquidação na Quarta-feira de Cinzas, a Quarta Elétrica, que envolveu vários segmentos com descontos de até 70% e aconteceu em shoppings de quatro estados, em parceria com dois mil lojistas.

Zuleide Rodrigues, gerente da Couro & Cia, conta que a loja aproveitou a ação do shopping para oferecer descontos maiores, mas desde janeiro eles já estavam com promoções em bolsas, sapatos, carteiras e outros acessórios em couro. Antes do Carnaval o desconto era de 25%. Agora toda a loja está com preços de 20% a 50% menores.

Tatiana Porto também já vinha com promoções no mês de janeiro. “Agora que passaram as festas, estou focando em novas estratégias para atrair as clientes”, ressalta a dona da loja Mais Bonita por Tati Porto, que trabalha com acessórios e roupas femininas. Segundo ela, a renovação da coleção é uma aposta para vender mais, já que traz uma cara nova para a loja e agrada as clientes.

Tatiana, da Mais Bonita, usa parcerias como estratégia para tornar loja e produtos mais atrativos

Parceria e criatividade

Tatiana pensou em parcerias com outras marcas, dando preferência para aquelas que não têm um espaço físico que atraem compradores que não têm a oportunidade de ver o produto pessoalmente e acabam se interessando em ir até a sua loja. “Temos um espaço legal reservado só para nossos parceiros”, observa. “Estou fazendo uma parceria com a Mesa e Mais, loja de decoração de mesa e com uma designer de sobrancelhas também em que vamos estipular um valor de compra para que a cliente ganhe um serviço de design de sobrancelhas. “Acredito muito nessa união da parceria. A gente consegue trabalhar muito bem”, completa.

Ainda que muitos lojistas digam que após as festas de fim de ano as vendas caiam um pouco, Tatiana afirma que não sente o impacto negativo. “Na verdade, é um mês muito bom para mim, temos muitas festas e a mulher gosta de se arrumar no verão, e este ano especialmente percebi o que faria sucesso nesse Carnaval. Com os bloquinhos, investi muito em saias de tule, bodies, tiaras de unicórnio, pochetes e fantasias, que foi um diferencial para mim”, conta a empresária, que também investiu em customização de abadás na loja. “Não sobrou quase nada, vendemos bastante”, comenta.

Além dos descontos que permanecem até o final de fevereiro para a troca de coleção, a Couro&Cia lançou uma promoção em que os primeiros 15 clientes que comprarem acima de R$ 400 em produtos ganham uma bolsa de praia da marca.

Para essas promoções, Zuleide diz que a divulgação é uma grande aliada: “Além de colocarmos na vitrine, usamos muito o Instagram e publicamos na noite anterior ao dia de lançamento da promoção, para atrair os clientes”, explica. A expectativa é que as vendas cresçam entre 30% e 40% com a liquidação.

Outra coisa em que Tatiana está investindo é nos eventos. No lançamento da coleção e pequenos eventos com comidinhas e bebidas para cada nova parceria fechada costuma dar um retorno positivo para a loja. Seja nas redes sociais, Instagram e WhatsApp, com séries especiais de dicas de moda e listas de transmissão na rede social de conversa, toda semana ela pensa em alguma novidade para movimentar o negócio. “Tem que ser criativo. Antes só tínhamos acessórios, hoje já oferecemos uma diversidade de produtos”, conta.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

