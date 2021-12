Aplicativos facilitam a comunicação com os clientes

Com o objetivo de dinamizar a comunicação e alcançar um maior número de pessoas, empresas de Salvador utilizam o WhatsApp e o Instagram como ferramentas de trabalho. Em vez de fazer deslocamentos físicos ou ligações telefônicas, os consumidores contratam serviços por meio dos aplicativos.

O WhatsApp alcançou, segundo informações liberadas pela empresa em 2015, 100 milhões de usuários no Brasil. A alta difusão aliada ao baixo custo - portadores de iPhone pagam US$ 0,99 anuais e não há cobrança de taxa para smartphones - torna o aplicativo um eficiente instrumento de negociação.

A companhia Tele Táxi, operante em Salvador e região metropolitana, foi a primeira empresa de táxi da capital a utilizar o WhatsApp como plataforma de contato. Das 1.100 corridas realizadas diariamente, 40% são reservados pelo aplicativo. "O cliente adiciona o número da empresa e envia informações sobre a forma de pagamento, nome e endereços'', explica o supervisor da companhia Jorge Freitas.

As mensagens são direcionadas para a central de atendimento, onde três funcionários responsáveis apenas em responder ao WhatsApp se revezam em turnos, totalizando 24h de atendimento.

''A maioria das chamadas de corridas feitas pelo aplicativo é realizada por adolescentes e jovens'', diz. Os clientes mais velhos preferem fazer a reserva por telefone.

As operações de contato, negociação e venda das peças da Piju Pijaminhas, marca de pijamas para bebês e crianças, são realizadas inteiramente pelo Instagram e WhatsApp, respectivamente.

''O primeiro serve como vitrine dos pijamas. Após escolher o modelo, o cliente envia uma mensagem pelo aplicativo ou WhatsApp. Nesta etapa há o esclarecimento de dúvidas e encomenda'', explica a proprietária da marca Flávia Motta, 34. A Piju Pijaminhas é uma sociedade entre a empresária e sua mãe Célia Motta, 70.

Na rede social de fotos, que possui 29 milhões de usuários no Brasil - maior mercado do aplicativo após os Estados Unidos, segundo dados do Instagram de 2015 -, Motta faz uma média de três postagens diárias de fotos dos pijamas na conta da empresa, que possui mais de nove mil seguidores.

Segurança na rede

''A nossa sistematização é 100% virtual", conta a empresária, que vende cerca de 50 peças por mês, variando entre R$ 150 e R$ 200 cada.

A segurança na troca de informações é um ponto fundamental para que o cliente se sinta confortável em negociar com uma empresa, considerando que dados pessoais são trocados no processo.

O WhatsApp assegura que as mensagens transmitidas sejam criptografadas (transformadas em códigos) e privadas, ou seja, apenas os participantes da conversa têm acesso ao conteúdo.

Entretanto, segundo o coordenador dos cursos de pós-graduação de tecnologia da informação da Unifacs, Carlos Helano, a segurança em quaisquer domínios tecnológicos não pode ser 100% garantida.

"Alguém sempre vai tentar obter acesso a informações privadas. Contudo, o WhatsApp se mostra seguro até o momento. As mensagens são transmitidas em códigos, ou seja, mesmo que alguém tenha acesso a elas, não seria possível a leitura'', conclui.

No Instagram, empresa e cliente devem negociar por meio de troca de mensagens privadas, não nos comentários da foto, abertos à visualização de outras pessoas.

