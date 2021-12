Ambev: inscrição para programa de trainee se encerra sexta

As inscrições para o programa de trainee 2015 da Ambev se encerram nesta sexta-feira, 8. As inscrições podem ser feitas pelo site da organização. Não há limites de vagas no processo seletivo e o salário para os aprovados será de R$ 5.200.

Podem se inscrever recém-formados nos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e demais cursos relacionados de qualquer parte do Brasil.

O processo de seleção analisa aptidões como habilidade para negociação e gerenciamento de pessoas, interesse por desenvolvimento de novas tecnologias, capacidade de liderança, visão empreendedora, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país e inglês fluente.

Programa

Ao longo do período do programa, os selecionados passam por todas as áreas da companhia com orientação dos principais executivos e contam com uma grade de treinamentos para acelerar o conhecimento pessoal e profissional.

Durante os cinco primeiros meses, os trainees conhecem o processo de produção das unidades fabris; passam pelas áreas comerciais (distribuição e vendas) dos Centros de Distribuição Direta (CDD) e participam de treinamento estratégico na central administrativa, em São Paulo, para se aprofundar na cultura Ambev.

Nos meses seguintes, os jovens recebem orientação dirigida para área que optaram e aprofundam os conhecimentos sobre suas atividades futuras.

Após o programa, os trainees são alocados em projetos assistidos no Brasil ou enviados ao exterior para complementarem a formação com cursos específicos. O programa tem duração de 11 meses.

adblock ativo