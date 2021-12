Ambev está com vagas de emprego para Salvador e Eunápolis

A Ambev, multinacional no segmento de bebidas, está com inscrições abertas para vagas de emprego na filial de Salvador e Eunápolis. As inscrições podem ser feitas até o dia, 16.

Na capital, as vagas são para vendedor externo. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria "A" e experiência desejável de seis meses na área de vendas. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: mdamsn@ambev.com.br.

Já na filial de Eunápolis, a companhia seleciona para supervisor de vendas, supervisor de marketing e analista de rota. Os candidatos para as vagas de supervisor de vendas e supervisor de marketing devem estar cursando o último ano de Administração; Economia; Engenharia; MKT ou Comunicação, ter CNH categoria B e desejável experiência de seis meses em cargos de liderança.

Para o cargo de analista de rota é necessário ter CNH categoria B e curso superior completo em Administração, Economia, Engenharia ou Informática.

Os currículos para vagas de Eunápolis serão enviados para o e-mail: flavia.brandao@ambev.com.br. Capacidade de liderança, disciplina e senso de responsabilidade são requisitos obrigatórios para os profissionais que pretendem concorrer estas vagas.

