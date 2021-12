Ambev abre vagas para programa de estágio

A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), com fábrica em Camaçari, na Bahia, abre vagas para o novo programa estágio da companhia e as inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro pelo site do programa. As vagas, também disponíveis no site, são para estudantes de qualquer curso que estejam no penúltimo ou ultimo ano da graduação.

O estágio tem duração de dois anos e oferece bolsa auxílio, refeição, transporte e possibilidade de efetivação na empresa. Os selecionados farão parte de um banco de vagas para Centros de Distribuições (CDD) e Indústrias da Ambev na Bahia, Sergipe e Pernambuco. A convocação acontecerá durante todo este ano.

