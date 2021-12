Alta do dólar traz desafios para pequenos empresários

As dificuldades da economia brasileira em 2015, aliadas a fatores externos, como o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, indicam que são grandes as chances de que o dólar chegue ao fim do ano por volta dos R$ 3, encarecendo as importações de insumos. Mas quais são os recursos para as pequenas empresas que dependem de material importado para trabalhar?



Dono de uma delicatessen na Barra, o empresário Wolton Fonseca não tem dúvidas de que, até o fim do ano, vai precisar aumentar em 15% o valor do quilo do pão, que hoje está à venda por R$ 11,50 na sua Deliporto. "Estamos há dois anos sem reajustar, mas não vai ter outra alternativa", explica. A farinha de trigo é feita no Brasil, mas a partir de trigo comprado em boa parte da Argentina e do Canadá.



E não é só apenas a produção de pães que vai ser impactada. Com um amplo leque de alimentos e bebidas importados em sua prateleira, Fonseca tem um tipo de negócio que é amplamente influenciado pela cotação do dólar e não tem a possibilidade de substituição de itens por similares nacionais. "Nosso público é muito exigente e infelizmente não encontramos no Brasil fornecedores à altura para diversos produtos", pondera o empresário, que pretende impor aumentos graduais no preço do pão até dezembro.



Mas nem sempre o planejamento da política de preços em função do câmbio é tranquila. Dona de uma clínica de estética recém-inaugurada no Salvador Shopping, a fisioterapeuta Taíse Neves foi pega de surpresa pelo movimento de alta do dólar, que fechou 2013 em R$ 2,34 e em dezembro de 2014, um mês depois que ela iniciou os trâmites para a abertura da unidade, a moeda americana estava cotada em R$ 2,66. Vinte dias depois da abertura do negócio, no início de fevereiro, já andava na casa dos R$ 2,90.



"Talvez tenhamos que adiar a importação de alguns produtos que pretendemos trazer da Espanha", afirma a fisioterapeuta, dona da Via Paris Esthétique. Pelas suas contas, uma máscara térmica espanhola que é usada em alguns tratamentos pode chegar a Salvador por até R$ 200. Para ser usada uma única vez e logo descartada.

Alternativas Com o dólar mais alto do que a cotação considerada ideal para a economia brasileira (entre R$ 1,90 e R$ 2,50, a depender do critério), as pequenas empresas de diferentes ramos precisam adotar diferentes estratégias para lidar com o cenário de alta, que, tudo indica, não vai mudar tão cedo. Analista de comércio exterior, o economista Arthur Cruz elenca três alternativas para quem importa.

"Quem pode estocar produtos deve aproveitar as cotações mais baixas para fazer estoque. Senão, as alternativas são repassar os custos ao consumidor ou substituir por produtos nacionais", afirma o especialista. Para ele, a mudança para fornecedores locais deve ser uma alternativa a ser usada por empresários que passaram a importar apenas porque a valorização do real permitia o acesso a produtos de outros países, que apareciam como novidade, mas que já tinham à disposição fornecedores brasileiros.



O economista Edísio Freire, especialista em finanças, destaca a importância de uma boa gestão por parte das pequenas empresas e destaca que repassar os custos com o câmbio aos consumidores não vai ser uma tragédia para a maioria dos casos. "A concorrência também vai ter que aumentar os preços", assinala o economista, que vê sinais de que o dólar deve se manter em torno de R$ 3 até o fim do ano, em função do baixo crescimento da economia, mas também de fatores externos, como a crise na Rússia e o aumento dos juros nos Estados Unidos.

