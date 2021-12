Alta concorrência na área fiscal exige preparação maior

Várias disciplinas para estudar, longas horas de resolução de provas e alta concorrência. A área fiscal pode ser considerada a pedreira dos concursos públicos, mas os altos salários e a experiência que a preparação proporcionam compensam o esforço. Especialistas dão dicas para quem deseja sair na frente.

Com 77.333 inscritos para disputar uma das 463 vagas, o concurso para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda tem uma concorrência de 167,03 por vaga. Os concursos para analista tributário da Receita Federal e auditor da Receita, que foram realizados este ano, também foram concorridos: 131,56 e 167,03, por vaga, respectivamente. Para especialistas, o grande atrativo é a remuneração.

"Os salários são significativamente maiores, portanto há necessidade de a cobrança ser superior, até mesmo para diferenciar melhor os candidatos", ressalta José Jayme Moraes Junior, professor de cursos preparatório para concursos e autor do livro Contabilidade Geral, da Campus Editora.

Organizados pela Escola de Administração Fazendária (Esaf), os concursos para a área fiscal de nível federal são extensos. Provas em mais de um turno ou até mesmo dois dias são uma realidade. "A Esaf faz uma prova para cansar. São textos longos, com enunciados longos, o que compromete o rendimento do candidato", afirma a professora do Só Concursos e Afins Rose Sampaio.

O edital para auditor deste ano chegou a cobrar nove disciplinas, além de uma prova discursiva. "Até o último concurso, as provas de contabilidade exigiam mais contas. Neste ano, a banca passou a cobrar conceitos também", afirma José Moraes.

Os concursos para analista e auditor fiscal do Ministério da Fazenda trazem disciplinas comuns a vários outros concursos. português, direito administrativo e direito constitucional são matérias que aparecem de forma mais aprofundada. "Logo o candidato que está se preparando para esta área também está se preparando para outros concursos", afirma Rose. No fim das contas, o candidato precisa tirar boa pontuação em todas as disciplinas.

Quem quer encarar o desafio precisa estar preparado fisicamente. Além disso, precisa lembrar que atividade intelectual também consome energia.

Uma ferramenta recomendada pelos especialistas são os simulados, que auxiliam o candidato na preparação para lidar com o cansaço da prova. Como nem todos estão cientes desta necessidade, a atitude pode garantir uma vantagem decisiva.

Foi buscando este diferencial que Meire Emília Fonseca resolveu se matricular num curso preparatório e participar de um simulado. Ela fez o concurso para analista da Fazenda e está se preparando para a prova de assistente técnico administrativo, que será realizada no dia 21 de outubro. "Nós temos até uma classificação entre os colegas que participam do simulado. É um estímulo a mais esta concorrência sadia. Me ajuda a ter uma noção de como estou". Além do simulado, Meire Emília também faz exercícios para arejar a mente.

