Alimentação saudável é sinônimo de estilo de vida e negócio rentável

A alimentação saudável pode ser uma moda, mas, para muitas pessoas, é um estilo de vida e bem anterior à onda do fitness. O mercado da saudabilidade está entre os segmentos em expansão em 2018, de acordo com o Sebrae, e o site Minha Vida lançou um índice com as tendências de alimentação dos brasileiros, em que alimentos ricos em fibras, orgânicos e funcionais lideram a lista dos mais saudáveis, construído com base nos dados da pesquisa anual Life Insights: Food Report, do portal.

Na última pesquisa divulgada pela Euromonitor Internacional, o Brasil ficou em 5º lugar no ranking mundial desse mercado, e, em 2016, o segmento faturou R$ 93,6 bilhões. Nos últimos cinco anos, as vendas avançaram em média 12,3% ao ano, enquanto no resto do mundo ficou em torno de 8%. Até 2021, a previsão é que o setor cresça 4,4%.

Depois de pesquisas de mercado e vendo a necessidade de um local onde houvesse produtos mais saudáveis, Júlia Lomanto abriu o Frutices Hortifruti no bairro onde mora, Horto Florestal. Lá trabalham tanto com produtos orgânicos quanto com não orgânicos, que ainda são a maioria vendida, mas Júlia diz que a procura pelas frutas e verduras sem agrotóxicos tem aumentado.

“Temos uma preocupação com fornecedores. Por enquanto só temos um, mas já estamos buscando outro para que possamos ter mais variedade para o cliente e ter orgânicos frescos todos os dias”, conta Júlia. Além do hortifrúti, a parte fit da loja que foi sendo aumentada aos poucos teve um crescimento de 15% desde a abertura, em novembro do ano passado.

O restaurante Saúde Brasil, tocado pelo casal João Telles e Rita Sacramento, vai fazer 30 anos de funcionamento e foi criado por conta do estilo de vida pessoal dos dois. Ele, atleta amador, e ela, já adepta da alimentação saudável, decidiram abrir um negócio que atingisse um público maior, pois na época as pessoas ainda tinham um certo preconceito com esse tipo de alimentação. “Buscamos sempre fazer pratos saudáveis e saborosos, porque as pessoas também querem sentir prazer quando se alimentam”, comenta João.

Há dois anos decidiram começar a trabalhar com pratos congelados, por causa da demanda dos clientes, que pediam muito. “Também montamos kits personalizados para quem vem com a dieta da nutricionista”, diz Rita. Segundo ela, os congelados hoje são responsáveis por 10% do faturamento do restaurante.

Nutricionista sempre preocupada com a alimentação, Andrea Rayol decidiu começar um negócio de congelados, o Tempero e Saúde, pensando na praticidade e em facilitar a vida de pessoas que não dispõem de tempo para cozinhar. “Aqui na cozinha só entram coisas saudáveis. Meus produtos têm poucos ingredientes e sempre digo para o meu paciente olhar a parte do rótulo e não levar se tiver algum ingrediente que não identificar”, explica Andrea, que consegue unir sua formação acadêmica com o negócio. Atualmente ela chega a vender cinco mil congelados por mês.

De olho nas tendências

Tanto para João quanto para Andrea, é preciso se reinventar o tempo todo nessa área. “Pegamos vários períodos do mercado e coisas novas foram surgindo, ficando na moda, precisamos nos atualizar sempre”, analisa o empreendedor.

Introduzir produtos veganos entre as opções dos congelados é algo que Andrea está fazendo, visando essa tendência do veganismo. “Demorei um pouco para trabalhar com esses produtos, porque acredito muito na alimentação com qualidade. Não acho que basta não ter proteína animal”, diz a empresária, que garante que toda essa parte é feita por ela, como a kombucha, bebida feita a partir da fermentação do chá que possui grande quantidade de nutrientes.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

