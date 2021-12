Agendamento para Supersimples pode ser feito até dia 30

A tributação pelo Supersimples só começa a valer a partir de 1º de janeiro, mas até o penúltimo dia útil deste ano é possível agendar a entrada no sistema por meio do site www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. "A adesão pode ser feita até o final de janeiro, portanto há tempo para o empreendedor avaliar a sua situação", afirma o contador Antônio Nogueira.

Advogado tributarista do escritório Luduvice, Cal & Alpire Advogados, David Luduvice pontua que no caso de sua categoria profissional a adesão ao sistema leva em conta três elementos: a faixa de faturamento bruto anual, o número de empregados e o regime do Imposto sobre Serviços (ISS) do município da sede do escritório.

"Para os escritórios de advocacia em sociedade, a tributação pelo regime do Simples Nacional (Supersimples) ensejará uma exação (tributação) de 4,5% e 16,85% sobre a receita bruta anual, fora as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento", avalia o advogado, baseado em estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). De acordo com o mesmo estudo, a carga tributária para a maioria dos contribuintes que aderirem ao Supersimples, ou Simples Nacional, deve ficar entre 6,92% e 22,45%, sendo que algumas atividades terão tributação menor, como corretores de imóveis e fisioterapeutas (6% e 17,42%).

