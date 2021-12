Agências oferecem 64 oportunidades nesta segunda

A New Time RH dispõe de vagas para camareira (6), stward (4), serviços gerais (6), garçom (16), vigilante (10), serviços gerais (4), agente de portaria (4) e gerente de manutenção (4).

Já na Oportunidade RH é possível se candidatar aos postos de recepcionista (4), serralheiro (3) e vendedor (3). É necessário ter o ensino médio e experiência na função.

Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@newtimebrasil.com.br (New Time RH) ou empregos@oportunidaderh.com (Oportunidade RH), colocando a vaga de interesse no assunto do e-mail.

