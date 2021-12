Agência oferece 280 vagas de emprego para a área de vendas

O Sinebahia oferece 280 vagas para a área de vendas nesta terça-feira, 13, além de outras vagas para ajudante de carga e descarga, operador de telmarketing, eletricista, dentre outras. Estudantes universitários também podem concorrer a vagas de estágio.

Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de carga e descarga

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

40 vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades da BR-324

Ensino médio incompleto/ Temporário

Não exige experiência

20 vagas

Ajudante de obras

Disponibilidade para realizar viagens

Ensino médio completo/ CNH B ou D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Ajudante de pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Assistente de tráfego rodoviário

Conhecimento no Pacote Office / Sistema P&A ou similares

Ensino superior incompleto em ADM ou Logística

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Residir nas proximidades da Pituba

Ensino fundamental completo

Experiência na função ou curso na área

03 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo/ vivência com móveis

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Barman

Atuar em navio de cruzeiro / Temporário

Ensino médio completo/inglês intermediário

Experiência mínima de 03 meses na função

07 vagas

Cabeleireira

Ensino médio completo/vivência em mega-hair

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cabeleireiro

Ensino médio completo/ Penteados e maquiagem

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Carpinteiro de obras

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

30 vagas

Cartazeiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Consultor de vendas

Desejável conhecimento em manutenção industrial

Ensino médio completo/possuir carro/informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Consultor de vendas externas

Ensino médio completo/ possuir moto/informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo/ vivência com grelhados

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cozinheiro de restaurante

Residir nas proximidades de Amaralina

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Cumim

Residir em Brotas/Rio Vermelho/Mata Escura ou Santa Mônica

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Digitador

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Esteticista

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Estágio para ensino médio

Atuar em telemarkeging

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Estoquista

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Fiscal de loja

Ensino médio completo/ curso de segurança ou vigilante

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Fiscal de loja

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Governanta de hotel

Atuar em navio de cruzeiro / Temporário

Ensino médio completo/inglês intermediário

Não exige experiência

06 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Jardineiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Lubrificador de máquinas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre

Residir nas proximidades do Aeroporto

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ desejável curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Montador de equipamentos eletrônicos

Equipamentos de áudio/vídeo e informática

Ensino médio completo/ CNH B/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de móveis de madeira

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Motoboy

Ensino fundamental completo/ CNH A/ Entrega de gás

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ possuir moto própria

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Operador de caixa em restaurante

Residir nas proximidades de Amaralina

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Operador de caixa

Residir nas proximidades do Aeroporto

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

400 vagas

Operador de vendas

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 03 meses em carteira

30 vagas

Operador de vendas

Ensino médio completo/ Temporário em shopping

Experiência mínima de 03 meses na função

30 vagas

Orientador profissionalizante de Administração

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Atendimento ao cliente

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Contabilidade

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Enfermagem

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Geografia

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Inglês

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Petróleo e gás

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Química

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Orientador profissionalizante de Segurança do trabalho

Ensino superior completo/vivência em sala de aula

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Padeiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas



Pedreiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

30 vagas

Piscineiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo/ desejável possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Professor de educação física

Residir nas proximidades de Cajazeiras

Ensino superior completo/ Atuar em Ensino fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Professor de ensino fundamental

Residir nas proximidades de Cajazeiras

Ensino superior completo em Pedagogia/ 1ª a 4ª série

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Professor de português

Residir nas proximidades de Cajazeiras

Superior completo em Pedagogia/ Atuar em ensino fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Professor de química

Residir nas proximidades de Cajazeiras

Ensino superior completo/ Atuar em Ensino médio

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Promotor de vendas

Desejável conhecimento em telefonia

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Promotor de vendas

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

12 vagas

Serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Soldador a oxiacetileno

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de entregas de gás

Ensino médio completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de teleatendimento

Vivência em supervisão ou liderança

Ensino superior incompleto a partir do 3° semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Supervisor de vendas comercial

Vivência em supervisão de telecomunicação

Ensino médio completo/ desejável CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Sushiman

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de alimentos

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor de plano de saúde

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Vendedor interno

Desejável residir nas proximidades de Cajazeiras X

Ensino médio completo/Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo/ Loja de roupas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

26 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo/Serviços de telefonia e internet

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Zelador

Ensino médio completo ou em curso

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Ofertas exclusivas para Lauro de Freitas

Auxiliar Administrativo (Pessoa com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo/ curso na área

Não exige experiência

20 vagas



Auxiliar de Loja

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

02 vagas



Ajudante de Pedreiro (Pessoa com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Manicure

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Babá

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

22 vagas



Ajudante de Charqueador

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Costureira em Geral

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cortadora de Roupas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas



Operador de Câmaras Frigoríficas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Empacotador ( Menor aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Sem experiência

04 vagas

Padeiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Marceneiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

06 vagas

Babá

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Fiscal de Loja

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Auxiliar de Limpeza (Pessoa com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas

Repositor de Mercadorias

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas

Fiscal de Caixa (Jovem aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Não exige Experiência

20 vagas



Atendente de Lanchonete

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas



Mecânico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga



Alinhador de Pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga



Instrutor de Informática

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga



Estágio em Administração

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Incompleto

Não exige experiência

01 vaga

Professor de Administração

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Professor de Mestre de Obras

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Montador de Móveis

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Padeiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Consultor de Vendas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Ajudante de Carga e Descarga

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

