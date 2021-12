Agência dispõe de 30 vagas para eletricista

Para esta terça-feira, 27, o Sinebahia oferece 30 vagas para a função de eletricista em Salvador. Os candidatos devem ter ensino médio completo experiência mínima de seis meses. Há ainda oportunidades para costureira de máquinas industriais, engenheiro civil, garçonete, mecânico de manutenção de ônibus e polidor de automóveis, entre outros.

Os interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Açougueiro desossador

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Ajudante de confeiteiro

Ensino fundamental completo/ Temporário

Experiência mínima em carteira ou curso do SENAI

05 vagas

Ajudante de farmácia hospitalar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Ajudante de pizzaiolo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista de sistemas pleno

Java intermediário, ERP, comunicação de dados e Linux

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista de sistemas sênior

Conhecimento em MySQL, Java e ERP

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Armador de ferragens

Ensino fundamental incompleto /Atuar na Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Assistente de logística de transportes

Disponibilidade de horário/CNH B

Ensino médio completo/Temporário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Assistente de vendas

Disponibilidade total de horário

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Balconista de bar

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Cabeleireira

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Carpinteiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 04 meses na função

10 vagas

Comprador

Negociação/vendas/cotação de produtos / sistema ERP

Superior completo em ADM/ Economia ou RH/ Inglês avançado

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas



Confeiteiro

Ensino fundamental completo/ Temporário

Experiência em carteira ou curso do SENAI

05 vagas

Confeiteiro

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Disponibilidade para viagens

Ensino médio completo/ possuir moto

Não exige Experiência

02 vagas

Controlador de qualidade

Vivência em indústria de alimentos

Ensino médio completo/ Informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Costureira de máquinas industriais

Residir nas proximidades de Itinga

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Eletricista

Ensino médio completo/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Encarregado de eletromecânica

Vivência em montagem de transformador e barramentos de 69 kv

Ensino médio completo/ Ter curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de obras

Disponibilidade para morar em interior

Ensino médio completo/Vivência em fundação e concreto armado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Engenheiro Civil

Ensino superior completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Engenheiro Eletricista

Ensino superior completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Garçonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Instalador de insulfilm

Ensino médio incompleto/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Instalador de insulfilm

Disponibilidade total de horário

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga



Lavador de automóveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Maitre

Disponibilidade para trabalhar em a noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas



Manicure

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de gerador

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino medo completo/ Curso técnico em elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de manutenção de ônibus

Vivência com transporte rodoviário

Ensino fundamental completo/ boa comunicação/ organização

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de máquina de empacotar

Vivência em indústria de alimentos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

750 vagas

Operador de vendas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Polidor de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Serralheiro de alumínio

Vivência com vidros temperados

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Supervisor de eletromecânica

Ensino médio completo/ cursos na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Sushiman

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Técnico Eletrônico

Residir nas proximidades de Camaçari

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vigilante

Residir nas proximidades do CIA/ Camaçari ou Dias D'Ávila

Ensino médio completo/ Curso de vigilante ou registro atualizado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas



OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS

Cortadora de Roupas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Empacotador

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto/ 16 a 17 anos

Não exige experiência

04 vagas

Marceneiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Auxiliar de Limpeza (Pessoa com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas

Mecânico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Alinhador de Pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Montador de Móveis

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência em carteira ou Declaração

01 vaga

Piscineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Jardineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

