Administrar condomínio exige qualificação

A administração de condomínios é uma atividade ascendente em Salvador desde 2008. Hoje, existem 70 empresas especializadas e cerca de dois mil profissionais qualificados no ramo, contudo o número é insuficiente para suprir a demanda do mercado.

Segundo Emydio Palmeira, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), o crescimento da demanda se deve pelo desenvolvimento do setor de construção civil, mas a capacitação do profissional de administração não acompanha o mesmo ritmo.

"Novos empreendimentos de grande porte se instalaram na cidade nos últimos anos e exigem uma gerência qualificada. Apesar de termos empresas que assessoram condomínios, a presença delas no mercado ainda não é significativa", afirma Palmeira.

O especialista em gestão em processos gerenciais e desenvolvimento de pessoas, Jorge Nery Correia, avalia que o mercado se manterá em ascensão pelos próximos anos, exigindo dos administradores e síndicos maior capacitação.

"O ideal é que o profissional busque aprimorar suas habilidades em gestão de negócios, comunicação social, técnicas em manutenção geral e finanças. Esses são os requisitos básicos para gerir um condomínio", diz Correia.

Cursos especializados

Em Salvador, já existem cursos de formação especializada em administração condominial. "É um mercado pouco explorado, não só na Bahia como em outros estados", diz Alexandre Almeida, proprietário do curso Atitude, localizado no Costa Azul. De acordo com Almeida, um profissional bem preparado pode ganhar até R$ 6 mil.

A Faculdade Dois de Julho também oferece um curso de extensão na área. Emydio Palmeira, que é também coordenador do curso, diz que o investimento é válido, tendo em vista o potencial de crescimento da profissão.

"Ainda é uma área nova, mas que ganhará força com os futuros empreendimentos", garante Palmeira.

