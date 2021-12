Uma ação vai oferecer mil vagas de emprego em Lauro de Freitas na próxima sexta-feira, 11. Além das oporunidades, haverá consultorias em diversas áreas e oficinas de informática básica. Para participar não é necessário inscrição.

O evento será sediado na Faculdade Maurício de Nassau, na Estrada do Coco, ao lado do hospital Menandro de Faria; com atendimento das 10h às 17h. A ação é uma parceria da instuição com a Prefeitura da cidade.

Os interessados nas vagas de emprego devem levar currículo, carteira profissional, Identidade, CPF e o PIS.

Confira alguns cargos disponíveis:

Emprego

Analista de pricing,

Auxiliar de açougue,

Auxiliar de padaria,

Operador de caixa,

Ajudante de depósito,

Arrumador de câmara,

Auxiliar e analista financeiro,

Consultor de crédito imobiliário,

Representante comercial,

Coordenador administrativo financeiro,

Faturista,

Assistente fiscal,

Consultor de vendas,

Gerente de produção,

Departamento de pessoal,

Estágio

Estudantes dos cursos de Pedagogia,

Marketing,

Administração,

Contabilidade,

Informática,

Educação Física,

Publicidade e Propaganda,

Design de Moda.

