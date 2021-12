Ação oferece 200 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Salvador

Com o objetivo de promover a empregabilidade de pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no mercado de trabalho, o Serviço de Intermediação de Obra Municipal (SIMM) irá ofertar 200 vagas de emprego, no dia 10 de setembro, Dia Nacional da Contratação da Pessoa com Deficiência e Reabilitados.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do município, a ação será voltada para o atendimento exclusivo de pessoas com deficiência e para as empresas que disponibilizarão as vagas, que estarão presentes para atender os encaminhamentos e fazer uma pré-seleção.

As 200 vagas serão ofertadas para funções como operador de telemarketing, auxiliar administrativo, recepcionista, varredor de rua, dentre outras.

Os interessados deverão se dirigir até a sede do SIMM, no Comércio, ou em uma das dez Prefeituras Bairro da cidade, levando originais da Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e Histórico Escolar.

O atendimento será feito no horário das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que serão entregues a partir das 6h30.

