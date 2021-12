Ação no bairro de Narandiba vai oferecer 300 vagas de emprego

Uma ação na Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro de Narandiba, vai oferecer cerca de 300 vagas de emprego em supermercados da região, neste sábado 19.

Os interessados devem comparecer a BCS do bairro de Narandiba com carteira de trabalho, comprovante de residência e de escolaridade. O atendimento será realizado das 8h às 14h.

As oportunidades serão divulgadas em parceria com o Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia). Além da oferta de trabalho, vão acontecer palestras, e o público ainda poderá efetuar cadastro no Sistema Público de Emprego.

