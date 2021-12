ABMP abre nova turma do curso de Marketing Digital

A Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), em parceria com a Zygon Ad Tech e a UniRuy/Wyden, abre as inscrições para a próxima turma do Programa de Capacitação ABMP 2019 sobre Marketing Digital Orientado por Dados. A temática desta segunda edição é o uso de dados e escolha de soluções táticas no ambiente digital.

As aulas começam dia 9 de maio, das 8h às 12h, na UniRuy da Paralela, com os professores Mariana Lemos, publicitária especialista em comportamento do consumidor, e Lucas Reis, CEO da Zygon e PhD em comunicação pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). No total, são quatro cursos, um por mês, até julho, no valor R$ 134 cada. Mais informações pelo site www.abmp.com.br.

adblock ativo