Abertas inscrições para qualificação profissional gratuita

Estão abertas, a partir desta terça-feira, 20, as inscrições para 90 vagas nos cursos gratuitos de Montagem de Micro, Operador de Telemarketing e Informática Básica oferecidos a pessoas de baixa renda pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e, no ato da inscrição, devem apresentar cópias e originais do RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade. As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador de Periperi que funciona na Rua Almachio Vasconcelos, 13 - ao lado do Centro Espírita Cruz da Redenção. No mesmo local serão ministrados os cursos.

adblock ativo