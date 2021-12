Abertas inscrições para curso de atenção domiciliar

As inscrições estão abertas para o novo módulo do Programa Multicêntrico de Qualificação Profissional em Atenção Domiciliar à Distância, que oferece 1.000 vagas destinadas a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, com carga horária de 45 horas.

Os candidatos interessados devem se inscrever pelo site até 14 de setembro. O módulo é ofertado pela Universidade Federal de Pernambuco (UNA-SUS/UFPE), com o objetivo de facilitar a prática cotidiana do profissional de enfermagem.

O módulo terá duas versões: uma dirigida às equipes de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem - que poderão receber a declaração de conclusão de curso) e outra dirigida a qualquer pessoa interessada, bastando, para isso, fazer a identificação como visitante.

Para mais informações, acesse a página do módulo.

