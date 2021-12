Abertas inscrições para capacitação de ambulantes

Os comerciantes ambulantes que atuam em Salvador poderão participar do curso de capacitação profissional para a próxima Copa das Confederações e Copa do Mundo. Para garantir uma das 60 vagas disponíveis, o ambulante deve estar licenciado e cadastrado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp). As inscrições são gratuitas.



Os interessados devem comparecer à Pró-Reitoria de Extensão da UNEB (PROEX), localizada no bairro do Imbuí, entre às 8h às 12h ou das 14h às 18h, até o dia 5 de outubro, com os documentos (RG, CPF e comprovante de residência) em mãos.

As aulas serão ministradas nas instalações da sede da Associação de Moradores e Amigos de Itapagipe (Amai), localizada na Ribeira, a partir de 15 de outubro. O curso terá a carga horária de 60h e as aulas serão ministradas sempre no horário matutino, das 8h às 12h.

A ação é promovida pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em parceria com a Secretaria Estadual de Assuntos para a Copa (Secopa), como parte do Projeto Legados Sociais para a Copa de 2014.



O curso objetiva aperfeiçoar as noções de higiene, segurança alimentar, hospitalidade e qualidade no serviço de atendimento ao público. Além disso, conhecimentos sobre empreendedorismo e inglês técnico serão abordados durante as aulas, visando capacitar os comerciantes para um melhor atendimento e contato com o público durante os dois eventos esportivos de porte internacional que serão realizados em Salvador nos próximos dois anos.



Mais informação devem ser obtidas pelo telefone (71)3371-0107, ramais 224 e 248.

