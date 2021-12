Abap-BA marca presença no 24º Top of Mind Salvador

Presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade da Bahia (Abap-BA), Cláudio Carvalho participou da entrega do 24º Top of Mind Salvador, que aconteceu no último dia 23, no Senai Cimatec, em Salvador. Promovido pela MKT Consult com base em uma pesquisa quantitativa por amostragem que ouviu 1.224 pessoas das classes A, B, C, D e E, o Top of Mind Salvador é considerado a maior premiação de marcas do mercado. O objetivo é identificar e reconhecer as empresas mais lembradas pelo consumidor em seus segmentos.

ABMP cria grupos de trabalho em prol do setor publicitário

Os grupos de trabalho (GTs) da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) avançam em propostas em busca de conhecimento e expansão de novos contatos para movimentar o mercado publicitário. Lideram os grupos Tereza Barretto, da SLA Propaganda (GT de Insights); Mel Oliveira, da agência Converse (GT de Empreendedorismo e Criatividade); Adelino Mont’Alverne, da UniRuy (GT Capacitação Profissional); Priscila Araújo, da agência Objectiva (GT de Mídia e Planejamento). Todos os grupos de trabalho são formados por estudantes e profissionais de múltiplas áreas da comunicação em Salvador.

Dendê constrói ação da Bravo para a Bahia Farm Show

A agência Dendê Brands assina uma campanha da Bravo Caminhões e Ônibus criada especialmente para o oeste baiano. A concessionária participou na última semana da Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio do Norte/Nordeste e a 2ª maior do Brasil, que ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, e investiu em uma ação na mídia regional para falar com seu público. A campanha contou com spot para rádio e anúncio em site, destacando o portfólio de caminhões da Bravo, que é concessionária da marca MAN/ Volkswagen e líder de vendas na Bahia.

Objectiva extrapola fronteiras baianas com o filme Diverso

Com o tema respeito à diversidade, o novo filme feito pela agência Objectiva Comunicação para o Governo do Estado da Bahia extrapolou as fronteiras baianas e ganhou a dimensão que esse tema realmente necessita. Com o título Diverso, o filme foi feito não só para atender um cliente. “Ele foi feito para sacudir e causar todo esse efeito que vem causando, deixando de ser da Bahia e da Objectiva. O filme agora serve como voz para todos aqueles que acreditam que o respeito não tem partido político e que as escolhas cabem a cada um de nós”, ressalta Priscila Araújo, gestora de operação da agência. O filme pode ser visualizado pelo link.

Agência Tuppi conquista clientes e reforça equipe

A agência Tuppi Criatividade conquistou novas contas e agora atende a Amvox (indústria de produtos eletrônicos), a FioLaser (clínica de estética), a Acquaroma (aromas e bem-estar) e o laboratório Linus Pauling. Com as novas contas, a agência ampliou sua equipe com a contratação de Aléssia Lemos (digital strategist), Carolina Santana (executiva de atendimento), Clau Martins (planejamento júnior), Daniel Nunes (diretor de arte) e Edvan Santos (atendimento júnior). “A equipe cresceu, mas continuamos acreditando que a criatividade é o caminho e vetor de crescimento”, afirma Lucas de Ouro, diretor de criação da Tuppi.

