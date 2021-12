Abames teme que pequenas fiquem em situação ruim financeiram

Não é apenas o aluno que precisa ter cuidado no momento de crise: de acordo com o presidente da Associação Mantenedora do Ensino Superior (Abames), Carlos Joel Pereira, as instituições precisam ter cautela para não se comprometer financeiramente a longo prazo.

"Nosso sentimento é que está havendo certa precipitação de mercado, em que algumas instituições estão fazendo captação de alunos que, ao longo tempo, não será sustentável", opina. Para ele, o correto seria enxugar ao máximo a folha de pagamento, mas não mexer no valor das mensalidades.

"As faculdades menores que contam com seis ou sete mil alunos não podem fazer financiamento como as grandes faculdades porque não é a expertise delas. Se uma mensalidade custa R$ 700, se cair para R$ 350 não paga o curso do aluno. Ela vai trabalhar com o déficit de caixa durante muito tempo".

O dirigente apontou que algumas iniciativas parecidas não deram certo. "Essa ideia (de financiamento) começou no Rio de Janeiro, e todas as faculdades que entraram nesse jogo quebraram".

Assumir risco

Gerente de marketing da Unijorge, Davino Pontual acredita que o momento de crise econômica exige uma postura diferenciada das faculdades particulares. "A Unijorge foi uma das instituições mais beneficiadas com a entrada de estudantes do Fies no segundo semestre, e queremos manter esses alunos", disse.

"Estamos vislumbrando o cenário em que os alunos terão mais dificuldade em aderir ao Fies. Bolamos medidas para ajudar esse aluno, assumimos os juros do curso e estendemos o prazo de pagamento. Essa não seria uma medida que tomaríamos se não fosse necessário. É um custo alto, que diminui a rentabilidade da universidade, mas estamos assumindo esse risco".

