A TARDE mapeia nove franquias estreantes

Por dia uma nova rede de franquia surge no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) do primeiro trimestre. Entre tantas franqueadoras estreantes no país, os empreendedores precisam peneirar as que possuem potencial para se tornar grandes marcas.

Para quem tem interesse em investir nessas novas franquias, A TARDE levantou informações de nove redes com menos de um ano em atividade. O garimpo foi feito na ABF Franchising Expo - maior feira do setor do mundo, realizada em São Paulo no mês passado.

Nessa peneira de novas franquias, uma orientação da consultora especialista no setor Ana Vecchi é verificar se há grandes grupos ou empresários por trás das marcas.

A rede de lojas de roupas infantis Marisol, por exemplo, faz parte do grupo que é dono da franquia Lilica & Tigor, que completa 15 anos. "É uma rede nova. Ainda não temos unidades na Bahia", diz o gerente de operações do grupo, Mario Paravisi. Como diferencial, a nova marca tem investimento inicial 20% mais barato que a marca mais antiga.

Outro franqueador que parte para a segunda marca é o ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga. Depois de abrir uma rede de escolas de tênis em 2013, ele lançou uma marca de ensino de idiomas para adultos, a LifeUSA, na ABF Expo. Para isso, ele se uniu ao empresário José Carlos Semenzato. A holding de Semenzato é sócia do Instituto Embelezze, do L'Entrecôte de Paris e de outras dez marcas.

Diferentemente da Marisol e da LifeUSA, a marca de venda de cosméticos Bonita e a rede de lojas e quiosques de cosméticos infantis Chuá Chuá, lançadas na feira da ABF, são de um novato no modelo de franquia, o empresário Marconi Arruda Leal. Ele conta com a experiência à frente da marca de cosméticos Biotropic, que tem dez anos, para o sucesso das franquias.

"A crise nos pegou pelo meio, mas conseguimos mudar os projetos para nos adequarmos à crise", diz o empresário. As duas redes oferecem a possibilidade de venda direta por meio de franqueados, e a Bonita tem um modelo de microfranquia com investimento de R$ 23 mil.

Moldadas para a crise

Enquanto Arruda Leal se replanejou para driblar a crise, a franquia de academias Spin'n Soul e a rede de lojas de crédito help! confiam nela para impulsionar o crescimento. "A crise favorece o nosso negócio", diz o sócio da Spin'n Soul Daniel Nasser. A academia vende aulas individualmente. "As pessoas não estão se comprometendo em pagar por planos de academia de dois anos".

Já a help! aposta no aumento no número de endividados no Brasil para vender crédito. A franquia faz parte do Grupo BMG e planeja fechar acordo com outros bancos para oferecer mais produtos, como financiamento ou consórcio de carros. Com a força do BMG, a help! já tem 33 unidades na Bahia e planeja abrir outras 59 até 2017.

Outro gigante que estreia no modelo de franquia é o canal de TV por assinatura Animal Planet. O canal, que tem uma linha de produtos para animais de estimação e uma loja nos Estados Unidos, escolheu o Brasil para lançar uma franquia de petshops.

"Em 2015, começamos a formatar a rede de lojas só com produtos da Animal Planet", conta Hellenton Lima, representante da marca no Brasil. Segundo ele, a empresa abriu uma loja-modelo em Santa Catarina e já negocia com candidatos a franqueados de outros estados, inclusive da Bahia.

