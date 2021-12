A TARDE entrega moto a destaque do 'Arraiá'

O diretor da quadrilha junina Capelinha do Forró, Augusto Reis, recebeu nesta quinta-feira, 14, uma motocicleta como prêmio pelo 1º lugar no 'Arraiá Salvador (o Arraiá da Capitá)', evento do Grupo A TARDE.

"Fomos premiados em Pernambuco e Ceará, em certames nacionais este ano. Mas faltava o troféu do Arraiá. Estamos felizes", festejou Augusto.

