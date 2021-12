A experiência de quem já sobrevive de produção online

Nessa ocupação, não há salário, sindicato, regulamentação ou curso acadêmico preparatório. Ser um criador de conteúdo independente na internet e viver disso requer tempo, dedicação e grande capacidade empreendedora.

Blogs, vlogs e perfis em redes sociais de influenciadores digitais estão na mira das marcas - elas pretendem aumentar em 30% o investimento de marketing nesse grupo, segundo levantamento do BR Media Group. Ainda assim, não é fácil garantir a renda produzindo conteúdo online.

Mesmo sendo um dos maiores criadores baianos de conteúdo na internet, o publicitário João Paulo Anjos, 23 anos, afirma que a ocupação é instável e ainda sofre preconceito das marcas locais.

Há dois anos, ele criou o personagem John Drops, que tem 438 mil seguidores no Instagram. O perfil é hoje a principal fonte de renda de João, que já foi contratado por marcas como Trident e São Paulo Fashion Week e cobriu o Oscar para um canal de televisão.

João conta que tudo começou de uma brincadeira. Ele publicou uma foto imitando o vestido de uma celebridade com um tapete e pronto: "Cheguei a 10 mil seguidores". Com paródias de figurinos e outras piadas do mundo da moda, o sucesso continuou.

"As pessoas diziam que era fama de 15 minutos. Consegui tirar esse rótulo, mas, se a fama acabar, bola pra frente. Volto para a publicidade ou vou fazer outra coisa", diz João.

Para garantir a estabilidade, os influenciadores de Salvador investem na profissionalização e diversificação do conteúdo. Essa é a aposta da jornalista Marta Fonseca, 27, dona do blog Armário de Madame, que tem em média seis mil visualizações por dia. Com conteúdo longe do amadorismo e presença em YouTube e Instagram (com 6,4 mil e 54,2 mil seguidores, respectivamente), ela garantiu público fiel.

No início, há seis anos, Marta tirava fotos de figurinos que montava em cabines de loja. Logo, o blog tornou-se referência no estado e ela passou a produzir em outros meios. "Não unifico o conteúdo. Cada canal de comunicação tem um formato", explica Marta.

Além da atuação virtual, ela estreou em março um quadro de moda em um programa de televisão. Essa migração para meios tradicionais é comum entre os criadores de conteúdo digital, mas, claro, sem abandonar a internet.

É o caminho que percorre agora o pequeno Isaac Guedes, 7, que lança no próximo dia 15 em Salvador um livro com os bastidores de suas gravações. No YouTube, ele já tem 1,7 milhão de seguidores e 78 milhões de visualizações.

O primeiro vídeo publicado do garoto foi no aplicativo Vine. "Ele queria gravar falando dos coleguinhas e tive milhares de curtidas", conta o tio e assessor de Isaac, o estudante de publicidade Ícaro Guedes, 20.

O canal cresceu, a renda de anúncios aumentou e a mãe e a avó do garoto passaram a trabalhar no produto também. "Em um encontro que fizemos com Isaac, esperávamos 50 pessoas. Apareceram mil", diz Ícaro. É a credibilidade que os influenciadores têm com o público que os torna a nova menina dos olhos das marcas.

adblock ativo