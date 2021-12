"A chave do sucesso da empresa é a sua cultura"

Thomas Eckschmidt, que fundou em 2013 o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), acredita que com o passar do tempo as empresas vão se consolidar na sociedade não apenas pela qualidade e o preço do que vendem. Mas pela sua capacidade de provocar bem-estar em quem trabalha ou fornece para ela. No próximo dia 28, ele chega a Salvador para uma palestra no Hotel São Salvador, no bairro do Stiep, e um curso no Ciranda Café, na Rua do Meio, no Rio Vermelho, sobre o modelo econômico para o século 21. Esta semana, ele conversou com A TARDE sobre a origem desse conceito e das experiências de empresas.

Como surgiu o conceito de capitalismo consciente?

A ideia surgiu quando o professor Raj Sisodia começou o seu doutorado nos Estados Unidos, estudando a eficácia do marketing. Ele se chocou ao perceber que o PIB da Índia, na época US$ 880 bilhões, era igual a desembolso com marketing de promoção das empresas norte-americanas. Ele começou a escrever sobre a eficácia do marketing. Mas ninguém gosta de ler sobre problemas, e ele começou a escrever sobre dar uma virada, apresentando soluções. Ele escolheu entre 60 empresas de alta reputação e separou as 30 que mais gastavam com marketing das que gastavam menos e explorou essas últimas.

Mas o que faz uma empresa se caracterizar como adepta desse modelo?

Além de gastos e administração dos negócios, havia líderes que falavam de amor, de cuidado e de carinho, coisas que normalmente não são associadas a gestão de empresas. Nesses casos, a relação com os atores era diferente. A maioria dos funcionários não é sindicalizada. O sindicato existe para proteger da exploração exacerbada do empresário. Quando há uma troca mais justa, não há necessidade de criar uma força como o sindicato.

De forma mais específica, quais seriam as diferenças entre os dois modelos?

Esse novo modelo começou a surgir a partir de quatro princípios: um líder consciente do poder do negócio; um negócio que não seja orientado apenas para a venda, mas para transformar a sociedade; quando os envolvidos, patrões, empregados, fornecedores, têm uma troca maior do que uma relação comercial e por fim quando há uma cultura da empresa que seja muito forte. A chave do sucesso é a cultura, que você não copia, mas cria ao longo dos anos. Foram analisados os indicadores mais capitalistas, como a bolsa de valores. No curto prazo não há diferença, mas em 15 anos as empresas mais humanizadas cresceram dez vezes mais.

Quando as empresas começaram a aderir?

A partir da crise de 2008, esse movimento teve um crescimento acentuado. Fornecedores e clientes que de alguma forma se sentiram protegidos pelas empresas decidiram que a crise era o momento de recompensá-las com a lealdade, com a fidelidade. E essas empresas tiveram melhores resultados do que aquelas que trataram mal os funcionários e pressionaram os fornecedores. As primeiras criaram uma chance de gerar um resultado melhor no longo prazo. A Unilever, por exemplo, já mudou nessa direção, não em todas as unidades de negócio, porque é muito grande. Mas eles já decidiram apostar no longo prazo, e uma das mudanças é deixar de apresentar relatórios trimestrais, porque apostam no futuro.

