600 postos de trabalho em cruzeiros nesta segunda

A temporada de cruzeiros 2012/2013 já começa no mês de novembro. Nesse período, cerca de 3.330 empregos temporários serão gerados. As contratações geralmente são feitas por agências terceirizadas e os salários variam de 600 dólares, para faxineiros, a 5 mil dólares, para médicos.

A Infinity Brasil, especializada nesse tipo de recrutamento, já está com 600 vagas disponíveis. Os interessados podem se cadastrar no site www.infinitybrazil.com.br. Confira também as vagas da New Crew Consulting, pelo site www.workatsea.com.br.

