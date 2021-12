Visita ao jornal A TARDE pode ser agendada a partir de 5ª

Alunos de escolas, faculdades e instituições que trabalham com educação poderão marcar visitas para conhecer as instalações do Grupo A TARDE a partir desta quinta-feira, 24.

A visita, que é promovida pelo Grupo A TARDE em parceria com o programa A TARDE Educação, pretende apresentar o processo da produção do jornal. O passeio inclui os setores de impressão, redação, rádio e acervo do jornal, onde estão catalogadas importantes e raras publicações.

As visitas acontecerão às quartas-feiras. O agendamento pode ser feito pelos telefones: (71) 3340­8563 ou 3340-8782.

