Virada Educacional integra escolas da rede pública

Com 12 horas de atividades, visando à integração de escolas, famílias e da comunidade local, as unidades da rede pública de ensino promovem nesta terça-feira, 6, o #TransformaÊ: Virada Educacional Bahia. O evento ocorre em escolas da capital e do interior.

Por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), serão realizados oficinas, debates, exibição de filmes, intervenções sociais, revitalização de espaços, exposições, jogos educativos e apresentações culturais.

Além disso, o #TransformaÊ irá oportunizar discussões de metas para o ano letivo de 2017. “É fundamental que os estudantes desenvolvam projetos de pesquisa”, pontua o secretário Walter Pinheiro.

Conforme Ney Campello, superintendente de Políticas para o Desenvolvimento da Educação Básica, a ideia surgiu na própria secretaria. “Procuramos proporcionar o movimento de transformação da educação a partir de atividades artísticas”.

A abertura da virada cultural ocorreu, nesta segunda, 5, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, onde dez projetos selecionados para a Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia 2016 (Feciba), foram apresentados e premiados com bolsas de iniciação científica.

Na oportunidade, o secretário Walter Pinheiro assinou um termo de cooperação técnica entre a SEC e o Instituto Alana, para a execução do Programa Criativos da Escola, cujo objetivo é oferecer às crianças e adolescentes a oportunidade de transformar a realidade.

