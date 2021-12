Vigiliantes da Ufba anunciam greve por tempo indeterminado

Os vigilantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) iniciaram nesta terça-feira, 27, uma greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada durante assembléia realizada na portaria principal do campus de Ondina.

A universidade tem uma dívida de R$ 15 milhões com o Grupo MAP, empresa responsável pela prestação de serviços terceirizados dos 380 vigilantes que trabalham na instituição de ensino.

O Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindvigilantes) informou que um novo ato está marcado para às 8h desta quarta-feira, 28, em frente ao prédio da instituição no Campus do Canela.

Por meio de nota, a Ufba comunicou que a dívida com a empresa ocorreu pela"grave situação orçamentária atravessada pela universidade, através de sucessivas gestões junto ao Ministério da Educação, visando à liberação dos recursos contingenciados e dos 30% de seu orçamento bloqueados pelo governo federal".

Buscando manter as aulas durante o período da paralisação, a universidade solicitou que seja mantido o contingente de 30% da equipe, conforme prevê a legislação. Além disso, a Polícia Militar está reforçando a ronda no entorno dos campus. A Ufba também informou estar avaliando alternativas para manter a segurança dos alunos. Na manhã desta terça, as aulas aconteceram normalmente.

