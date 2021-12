Vestibular da Uefs tem cerca de 26% de abstenção

O vestibular 2016.1 da Universidade Estadual da Bahia (Uefs) teve 26,64% de abstenção no dois dia de prova, 20 e 21 de março, o que significa um montante de 3.179 estudantes. Do total de faltas, 20,06% foi registrado apenas no primeiro dia de provas; no segundo, 0,58% dos 11.934 inscritos.

A instituição informou que o número já era esperado, visto que a Uefs é a última universidade da Bahia a terminar seu processo seletivo, em comparação àquelas de utilizam o Sisu com entrada ou seleção própria. Dessa forma, muitos candidatos inscritos já estão matriculados em outras unidades de ensino.

O resultado, previsto para ser divulgado até 15 de abril, e o gabarito estarão disponíveis no site da universidade.

Mudança

O vestibular 2016.1 da Uefs foi o primeiro a ter as provas aplicadas em dois dias, um a menos que as edições anteriores. Além disso, os candidatos tiveram uma hora a mais para responder as provas, qeu agora são 5h, e redução no número de questões de cada disciplina.

Segundo a pró-reitora de Ensino de Graduação, professora Amali Mussi, com essas mudança, os estudantes tiveram menor desgaste, inclusive emocional. Ela afirmou, ainda, que o conteúdo e qualidade ficaram inalterados.

O processo seletivo 2016.1 da Uefs tem 951 vagas, distribuídas em 28 cursos, incluindo aqueles que têm a seleção realizada apenas uma vez ao ano, como Farmácia, Licenciatura em Música e Medicina.

adblock ativo