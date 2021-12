Vencedor de concurso de A TARDE colhe frutos

Igor Jenkins Paim Oliveira, 20 anos, primeiro colocado no simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - elaborado pelo Grupo A TARDE, em 2013 -, hoje cursa medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Em entrevista na tarde desta segunda-feira, 20, Igor falou sobre a importância de ter ganhado o concurso, que lhe rendeu uma motocicleta Action, modelo ES 100 cc - além de um certificado -, deu dicas aos estudantes e pontuou objetivos.



"Nunca fui um bom aluno. Nas matérias que eu tinha afinidade, estudava. Nas outras, não. Quando eu realizei o concurso do A TARDE e ganhei, percebi que tinha potencial e resolvi me dedicar aos estudos de forma integral", revelou Igor.



Ao todo, foram quatro mil inscritos no simulado. Os 15 melhores foram selecionados para a fase final, na qual cada candidato elaborava uma redação sobre redes sociais. As questões do simulado, assim como a redação, foram elaboradas e corrigidas por professores do

Colégio Oficina, parceiro de A TARDE.



Persistência



Com o sonho de cursar medicina, Igor Jenkins conta que estudava todos os dias, inclusive aos finais de semana. Além disso, matriculou-se em um curso preparatório e tentou, por três vezes, até conseguir ingressar em uma universidade.



"É o que eu falo de nunca desistir dos sonhos. Sou a prova. Só fui aprovado na terceira tentativa e estava disposto a tentar até conseguir. Batalhei muito para isso. Me bloqueei do mundo externo e não me arrependo. Hoje, estou colhendo os frutos", afirma.



Para quem pretende trilhar o mesmo caminho, ele recomenda que, além de dedicação máxima, reconhecer os erros é algo fundamental.



"Foi o que eu disse sobre estudar só as matérias com as quais tinha afinidade. No entanto, tive a capacidade de reconhecer esse erro. Se meu sonho era cursar medicina, eu não poderia continuar agindo assim".



A moto que ganhou, avaliada em cerca de quatro mil reais, Igor disse que vendeu para investir nos estudos. "Comprei livros, celular e outras coisas. Meu pai já teve moto e sofreu acidente. Não iria deixar eu possuir uma", conta.



Igor, que pretende fazer especialização em cardiologia, sonha voltar para Salvador formado para atuar em sua cidade natal.



O diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, falou sobre o sucesso do simulado online. "Com o teste, os estudantes podem ter mais uma maneira de se preparar para o Enem. Estamos muito felizes por saber que Igor está realizando seu sonho", disse Blumberg.

