Veja como escolher a escola para seus filhos

Escolher a escola ideal é sempre um momento difícil na vida dos pais. Esta ocasião exige um olhar atento em vários fatores como a metodologia utilizada e o perfil da instituição.

Segundo a presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), Luciana Barros, a escolha da escola deve se dar, entre outros fatores, pela conciliação dos pais com os princípios educativos da instituição, localização e a observação na maneira como as pessoas e crianças são recebidas no c.

Ela afirma, ainda, que uma das maneiras de buscar referências da instituição é através de uma visita física e pelo site, a partir de uma conversa com a coordenação para ter ideia da proposta de ensino, além de saber a opinião de outras famílias.

"A metodologia é parte integrante da formação escolar, portanto é necessário atentar-se para este quesito, porém o que vem em primeiro lugar é a concepção que a escola traz de criança, educação e como lidam cotidianamente com a infância", explica Luciana.

Outro ponto importante é o custo. Ela chama atenção para este fator que deve sempre esta de acordo com o orçamento familiar para que a criança não seja exposta a uma situação aquém do que está acostumada.

"Quando o custo se encaixa na renda da família já é um parâmetro de que a convivência diária da criança será com colegas que tenham rotina de vida similar. Este aspecto sinaliza que atividades de lazer, cultura e os modelos de vida serão parecidos" , diz.

A psicopedagoga do Vitória - Régia Centro Educacional, Christine Toniolo, afirma que o perfil da criança, seja ela hiperativa ou tímida, nada deve interferir na escolha pois a escola é um ambiente inclusivo e deve aceitar as crianças dos mais diversos temperamentos.

Chistiane diz que uma boa dica é procurar a instituição ainda no período de aulas para se certificar que as atividades expostas e promessas feitas realmente se concretizam. Além disso, precisa ser uma ação conjunta com a criança, afinal, este será o espaço onde ela passará um grande período de sua vida.

"A educação é um investimento, por isso, é preciso que seja feita uma boa avaliação sem esquecer dos alicerces da família e se a escola consegue dar continuidade aos ensinamentos iniciados em casa" , informou.

Viviane Brito, sócia-diretora do Villa - Campus de Educação lembra que o método utilizado deve estar claro para os pais e alunos.

"O método de trabalho de uma escola é muito importante. Ele deve estar claramente definido no seu projeto político pedagógico e precisa expressar com clareza as crenças didáticas e pedagógicas desta escola", diz.

Ela completa dizendo que o maior compromisso de uma escola deve ser com a aprendizagem, com a formação integral e com o bem estar dos seus alunos.

Teoria diferenciada

A pedagoga e diretora do ensino fundamental do Colégio Miró, Cândida Muvvio, explica que a instituição utiliza da teoria socioconstrutivista e da diversidade de visões para construir um caminho didático.

"Fazemos a promoção do ensino através desta teoria em todas as disciplinas. Buscamos construir uma relação de muito diálogo com nossos alunos e professores", disse.

De acordo com Cândida é imprescindível que os pais encontrem na escola as respostas para as suas perguntas. Desta forma, fica claro o que ele pode esperar da instituição.

"É preciso que os pais se perguntem: 'A escola está de acordo com aquilo que eu quero?' A nossa ideia é ajudar a formar sujeitos ativos e principais personagens do seu processo de aprendizagem, um cidadão crítico e atuante", esclareceu a pedagoga.

Para Cândida, o ideal é que os pais saibam que precisam ser parceiros educadores da escola para que, assim, possam trabalhar juntos na busca pelo mesmo objetivo: a educação.

