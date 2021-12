Universidades suspendem avaliações nesta segunda

Em razão dos problemas causados pelas fortes chuvas que atingem Salvador desde a madrugada desta segunda-feira, 27, algumas faculdades e universidades suspenderam suas avaliações agendadas conforme calendário de letivo. Confira!

Unijorge

A Universidade Jorge Amado (Unijorge) informou, por meio de comunicado, que estão suspensas todas as atividades avaliativas agendadas para a manhã de desta segunda, nos campi Paralela e Comércio e nas unidades de pós-graduação. As aulas estão mantidas, mas quem não conseguir chegar ao campus não será penalizado com falta. Provas e apresentações de trabalhos de todas as modalidades e cursos serão remarcadas de acordo com o calendário de cada Coordenação.

Unifacs

Devido às fortes chuvas, a Unifacs informa que as avaliações programadas para o turno da manhã estão suspensas em todos os campi de Salvador. As aulas estão mantidas, mas quem não conseguir chegar não será penalizado com falta. As atividades avaliativas serão remarcadas.

Unime

As avaliações do turno matutino e vespertino serão reagendadas para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio.



Faculdade Baiana de Direito

A faculdade cancelou as aulas pela manhã. Ainda não há informações sobre os demais períodos.

