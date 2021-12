Universidade para Todos oferta 16.400 vagas em edital

O curso Universidade Para Todos (UPT) irá ofertar 16.400 vagas este ano. Edital foi divulgado neste sábado, 17, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

As aulas, preparatórias para o vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), são realizadas em Salvador e mais 228 localidades da Bahia, em 27 Territórios de Identidade. A ação é desenvolvida em parceria com as universidades estaduais Uneb, Uefs, Uesb e Uesc.

As inscrições serão realizadas no período de 1º a 8 de junho, exclusivamente, no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

“Esta é mais uma iniciativa adotada pela secretaria que oportuniza aos estudantes a preparação para o ingresso no Ensino Superior. Tanto que podem participar, os egressos das redes públicas estadual e municipal e, também, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou do 4º ano da Educação Profissional. Além disso, vale destacar a parceria com as universidades estaduais”, afirma o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

Poderá concorrer a uma vaga o candidato que for egresso do Ensino Médio das redes estadual ou municipal. Também podem concorrer estudantes das redes públicas estadual ou municipal matriculados, em 2017, nas seguintes situações: 3º ano do Ensino Médio Regular ou suas modalidades correspondentes, do 4º ano da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes.

Os estudantes precisam ter concluído o Ensino Fundamental II (5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º ano ou modalidades correspondentes), e a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio Regular ou modalidades correspondentes nas redes públicas de ensino.

A seleção é feita por meio das médias de Português e de Matemática que são lançadas pelo candidato no ato da inscrição e conferidas no ato da matrícula. As aulas começam no dia 3 de julho e vão até dezembro de 2017.

