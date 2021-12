Universidade Federal do Oeste realiza Semana de Física

Com inscrições gratuitas começa nesta quarta-feira, 22, à noite, em Barreiras, a 858 km de Salvador, a primeira Semana de Física (Semafis) da Universidade Federal do Oeste Baiano (Ufob) tem a meta de atrair principalmente estudantes secundaristas para a formação de novos professores desta disciplina.

De acordo com dados do último relatório da Sociedade Brasileira de Física (SBF), realizado em 2012, no Brasil existem cerca de 10 mil físicos, no entanto, apenas 26% deste total se dedica ao ensino.

Embora não tenha números sobre o tamanho da carência destes profissionais em sala de aula, a SBF confirma que ainda é grande a falta de professores nesta área. Para atrair novos estudantes de Física, o evento, que termina na sexta-feira, 24, conta com minicursos e palestras que visam desmistificar tabus em relação à matéria.

Uma das apostas dos organizadores é o Planetário Itinerante do Observatório Astronômico Antares, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Também o Caminhão da Ciência, com experimentos desenvolvidos nos laboratórios de Física da Ufob, visa seduzir os participantes para os encantos da Física.

