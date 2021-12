Universidade Federal do Oeste oferece vagas residuais

Os cinco campi da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) oferecem uma soma de 248 vagas residuais para 22 cursos de graduação na instituição. Confira número de vagas para cada curso: www.ufob.edu.br.

Os interessados em ingressar na universidade federal do interior baiano podem efetuar as inscrições até o próximo dia 5 de maio. A seleção para ingresso na instituição será feita por meio da análise de documentos e a pontuação exigida no edital da modalidade escolhida.

Os candidatos podem escolher entre reopção, reingresso, reintegração, transferência externa, ingresso de portador de diploma e ingresso de profissional do magistério da educação básica.

Neste último caso, as inscrições dos candidatos serão permitidas somente para tentar ingressar nos cursos de licenciatura.

Gratuita

A inscrição para as vagas residuais da Ufob é gratuita. Já o resultado tem previsão de ser publicado 3 de junho. No dia 6 de junho, os selecionados já começarão a frequentar as aulas.

