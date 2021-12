Universidade do Porto aceita brasileiros pelo Enem

Estudantes brasileiros poderão ingressar na Universidade do Porto, em Portugal, usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O anúncio foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quarta-feira, 10. Essa é a 11ª instituição de ensino superior portuguesa a aderir ao exame.

O investimento para ingresso na Universidade do Portp é de 3.000 euros. Estudantes estrangeiros com língua portuguesa pagam a metade deste valor. Segundo o Inep, a instituição está entre as maiores de Portugal, com 14 faculdades de cursos de graduação.

As outras instituições lusas que usam a nota do Enem são: Universidade de Coimbra, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico da Guarda, Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), Instituto Politécnico do Porto (IPP), Instituto Politécnico de Leiria (IPL), Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), Instituto Politécnico de Barcelos (IPCA) e Instituto Politécnico de Coimbra.

